侯友宜對五股垃圾山違章業者喊話：不要懷疑我的決心

新北市長侯友宜為了展現整頓五股垃圾山的決心，今天邀集當地里長、大新莊地區市議員到現場，在媒體大陣仗鏡頭前由公安小組展示強制拆除違建的行動。侯友宜向業者喊話：「不要懷疑市府的決心、不要挑戰公權力、也不用請任何人來說情，一定執行到底。」

侯友宜說：「30年來沒有人做的，我們一定扛起責任展現決心！」五股垃圾山是新北市的都市中心，卻也是都市之瘤，不但長年被汙名化，也被很多人遺忘，30年來這個地方被製造髒亂、破壞環境，更讓五股地區沒有辦法發展。

因此，對於802家長期佔有五股垃圾山土地非法使用的業者，新北市政府提出合法納管方案讓業者申請，嘗試改變這裡的公共安全，讓大家可以安居樂業。

這個計畫分成4個階段，第一階段將私佔國有地的汙染業者全部拆除。目前是第二階段，準備拆除90家經過通知卻都沒有回應、沒有被合法納管意願的業者，目前已經強制拆除56家，一定會把90家拆完。

有意願配合納管的其餘563家，市政府的底線是6月底必須完成申請手續，「請不要猶豫，也不要懷疑，我們一定往前走，展現魄力決心，你不合法納管，很抱歉，只有一條，我就是拆。」

如果願意合法納管，按照市政府的試辦計畫，先把公共安全路廊開出來、把環境綠地讓出來，讓孩子們、讓附近的居民有一個休閒、安全、舒適的好環境。