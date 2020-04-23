林口、板橋車格長期被佔用 交通局「收費管理」

新北市林口興林二街、板橋區長安街251巷的公有停車格，長期遭民眾占用，甚至造成環境髒亂，新北交通局指出，接獲多人反應後，決定自5月1日起計時收，採使用者付費公平原則，讓停車位公平分享。

交通局停車營運科長許芫綺說，新北老舊社區附近找停車位不容易，林口興林二街35格汽車停車位、板橋區長安街251巷規劃27格汽車停車位，舒緩當地停車需求，卻因未收費遭久停占用，甚製造髒亂。

不少民眾抱怨免費車格遭長期佔用，交通局說，5月1日起採收費管理，收費時段為林口區興林二街為周一至周五的8時至18時、板橋區長安街251巷則是周一至周五的7時至20時，每半小時10元，星期例假日不收費。

交通局指出，現場已設置收費告示牌並利用夾單宣導，若有無牌車、廢棄車等久占停車車輛，會由相關單位拖吊處理，提高停車周轉率，有效管理停車秩序。