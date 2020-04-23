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打造智慧社區　新店民安社宅預計112年完工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市新店民安青年社會住宅現正進入設計階段，新北市城鄉局表示，預計今年底動工，最快112年完工，將提供194戶供民眾承租。圖／新北市城鄉局提供
新北市新店民安青年社會住宅現正進入設計階段，新北市城鄉局表示，預計今年底動工，最快112年完工，將提供194戶供民眾承租。圖／新北市城鄉局提供

新北市新店民安青年社會住宅現正進入設計階段，新北市城鄉局表示，此基地為新北市多元開發屬工業區變更回饋用地使用之一，預計今年底動工，最快112年完工，將提供194戶供民眾承租。

新店民安青社宅位於新店區安民街三巷內，規劃興建地上14層、地下3層的建物，2樓以上總計194戶，設計80戶1房型、75戶2房型、39戶3房型，供民眾承租，社宅鄰近捷運輕軌安康站，且位在高速公路安坑交流道附近，約5到10分鐘即可抵達，交通便捷，周邊商店、小吃林立，生活機能完善。

民安社宅在住宅內部公共空間配置上，各層走道採大面積開窗設計，增加自然採光及通風，設有數位電錶可具備節電與便利性，將綠建築、無障礙、通用設計、智慧社區的理念融入，提供優質居住空間。

企劃建築科長黃永勝表示，1樓除有規劃店鋪空間，未來也將設置約151坪的非營利幼兒園，可招收60名幼兒，為新店公崙里北側地區提供幼兒福利措施。

黃永盛表示，安坑地區位在中和、新店交界點，過去交通不便利，但陸續建設交流道、捷運等，大幅改善當地交通狀況。目前若以生活圈來看，新北市內的社宅分布很平均，例如土樹三鶯的社宅都有在交通便捷之處，也有配合三環六線政策規劃社宅，目的讓民眾透過大眾交通運輸解決交通問題。

城鄉局表示，民安青社宅鄰接帶狀綠蔭空間，聯結戶外打造以人為本全齡友善環境，順平無高低差設計銜接，讓社區及周邊民眾更易親近綠蔭。市府預計在112年建設社宅1萬戶，並以多元開發方式取得土地，落實對弱勢及青年朋友的居住扶助。

通用設計 綠建築

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