快訊

直播／敦睦艦隊疫情恐再擴大？ 指揮中心14:00記者會

敦睦染疫拔官 前艦隊長：被不懂海軍的陸軍部長犧牲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運量大減 北捷估疫情影響到5月底 整年收支恐虧損

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北捷公司今天赴台北市議會交通委員會工作報告，台北捷運公司預估，疫情若持續到5月底，全年收支可能出現虧損。記者翁浩然／攝影
北捷公司今天赴台北市議會交通委員會工作報告，台北捷運公司預估，疫情若持續到5月底，全年收支可能出現虧損。記者翁浩然／攝影

受新冠病毒疫情影響，原本每日達200萬運量的台北捷運，如今運量大減，加上業外收入的場站地下街租金因紓困少收，雙重打擊下，台北捷運公司預估，疫情若持續到5月底，整體營收比往年少19.35億元，甚至可能出現近年來，年度總收支首次虧損，約4.07億元；疫情若持續8月底更慘，整年將虧19.85億元。

北捷公司今天赴台北市議會交通委員會工作報告，根據北捷統計，運量受疫情影響，2月平均下降19.9%，3月更減少22.3%，日運量分別只剩179萬、168萬人次；4月1日到15日日運量更慘，已減少32.7%，日運量約剩140萬人次；而今年第一季客運收入35.44億元，已較去年同期減少5.86億元。

議員李明賢表示，北捷票務本業收入銳減，財務恐是否會無法平衡？應該設法向中央申請紓困，或提出增加的計畫；而議員周威佑則詢問，北捷每年票務本業就持續虧損，總是靠業外收入打平，如今租金收入也受紓困影響減半，要如何增加業外收入？

北捷公司總經理沈志藏表示，過去票務本業都虧12、13億元，主要靠業外收入將總收支由負轉正，但業外租金收入目前受紓困方案影響減半，內部預估若疫情影響持續到5月底將少收2.4億元，若持續到8月底則少收4.8億元；票務本業部分，疫情持續到5月底將少收16.35億元，到8月底則少收29.53億元。

沈志藏說，全年度預估，疫情影響運量與租金收入若到5月底，全年營收將減少19.35億元，年度總收支將是負4.07億元，而到8月底，全年營收將減少34.92億元，整年將虧損19.85億元。

針對桃園捷運已向中央請求紓困，北捷是否跟進，沈志藏說，昨天公司臨時董事會有先向代表交通部的董事詢問，得到的答案是捷運是地方建設，先由地方政府協助，若真的不行，中央才會介入；不過，現在不只北捷，百業包含醫院也面臨虧損，北捷會視疫情後續發展，評估是否正式向中央申請紓困。

北捷 疫情 捷運

延伸閱讀

女子搭捷運驚傳倒地 北捷：無發燒、出國史

北市議會15日如期開議 議員維持社交距離

台北市議會4/15如期開議 要求做好防疫

台北市議會4月如期開議 但有「三但書」

相關新聞

整頓五股垃圾山 侯友宜帶隊拆違建

新北市為解決五股垃圾山長期環境汙染及影響市容問題，新北市長侯友宜上午帶隊拆除五股垃圾山違建「鑫順工程行」，期待違法業者能...

1千多坪槌球場僅少數人在用？居民怒吼、議員罵圖利

台中市太平區有個1千多坪的槌球場地，議員黃仁爆料今年初突遭圍籬，由太平體育會管控，僅提供少數團體使用，「1千多坪1個單位...

侯友宜對五股垃圾山違章業者喊話：不要懷疑我的決心

新北市長侯友宜為了展現整頓五股垃圾山的決心，今天邀集當地里長、大新莊地區市議員到現場，在媒體大陣仗鏡頭前由公安小組展示強...

運量大減 北捷估疫情影響到5月底 整年收支恐虧損

受新冠病毒疫情影響，原本每日達200萬運量的台北捷運，如今運量大減，加上業外收入的場站地下街租金因紓困少收，雙重打擊下，...

黃偉哲：從來沒有提過5月1日要封城

台南市長黃偉哲上午表示，他從來沒有提過5月1日要封城，請大家不用過度揣測，而且台灣這麼小，任何一個城市無法單獨封城，必須...

防疫「封城兵推」時間點？侯友宜：去看我的臉書

新北市長侯友宜今天上午被媒體問到，新北市之前已經針對防疫做過兵推演練，現在高雄、北市、台中都有意跟進，是否可給其他縣市政...

「新增客戶：0、疑似客戶：0」 餐廳老闆苦中作樂

新冠肺炎疫情讓餐廳老闆生意一落千丈，生存備受考驗，但台中一家燒鵝餐廳老闆在艱困中卻不失幽默。他在臉書上貼出「今天新增客戶...

過年時倡導戴口罩挨批 侯友宜：堅持做對的我都接受

新北市長侯友宜今早召開新北市府新冠肺炎防疫會議，他盤點新北市三階段防疫超前部署作為，目前還在第一階段，還未到二、三，他認...

侯友宜建議中央移工策略 社福類來台、產業類暫緩

新北市長侯友宜建請中央，一因應照顧需求，讓社福類移工持續入住集中檢疫所來台，二並優先雇用本國籍移工，以新加坡經驗警惕，產...

象鼻岩巨型黃腳虎頭蜂窩攻擊性強 動保員39秒摘除解危

新北市瑞芳區象鼻岩入口處廢棄瞭望台，上月出現一個巨型虎頭蜂窩，讓志工及民眾看了都膽戰心驚，動保處瑞芳動物之家利用遊客稀少...

8大行業剩5大 柯文哲：很奇怪

新冠肺炎疫情延燒，之前發生酒店女公關確診事件，台北市有陪侍的三大行業總計68處，已全面配合停業；市長柯文哲昨天主持公安會報，台北市商業處表示，已停業的三大行業，中央尚未確定何時復業，其餘能營業的五大行業，會持續宣導防疫措施。

五股垃圾山 首件停車場申請核准

新北市府去年推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，新北市新億起重公司上月申請「停車場及附屬設施使用」，前天審議通過，成為五股垃圾山首件核准合法停車場類別申請案，未來還有約60件申請中。

熱門新聞

福義軒再現排隊人龍 眾怒：防疫破口

影／彰化無薪假 、資遣二千多人 員榮醫療提供工作機會

韓國瑜撂重話 今天下午5點前軍官兵不配合疫調就開罰

南投阿公阿嬤設計開心農場 竟獲建築園冶獎

防社區感染 韓國瑜：高雄5月3日兵推演練

慈濟大學1學生確診肺結核 接觸者約百餘人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。