運量大減 北捷估疫情影響到5月底 整年收支恐虧損

受新冠病毒疫情影響，原本每日達200萬運量的台北捷運，如今運量大減，加上業外收入的場站地下街租金因紓困少收，雙重打擊下，台北捷運公司預估，疫情若持續到5月底，整體營收比往年少19.35億元，甚至可能出現近年來，年度總收支首次虧損，約4.07億元；疫情若持續8月底更慘，整年將虧19.85億元。

北捷公司今天赴台北市議會交通委員會工作報告，根據北捷統計，運量受疫情影響，2月平均下降19.9%，3月更減少22.3%，日運量分別只剩179萬、168萬人次；4月1日到15日日運量更慘，已減少32.7%，日運量約剩140萬人次；而今年第一季客運收入35.44億元，已較去年同期減少5.86億元。

議員李明賢表示，北捷票務本業收入銳減，財務恐是否會無法平衡？應該設法向中央申請紓困，或提出增加的計畫；而議員周威佑則詢問，北捷每年票務本業就持續虧損，總是靠業外收入打平，如今租金收入也受紓困影響減半，要如何增加業外收入？

北捷公司總經理沈志藏表示，過去票務本業都虧12、13億元，主要靠業外收入將總收支由負轉正，但業外租金收入目前受紓困方案影響減半，內部預估若疫情影響持續到5月底將少收2.4億元，若持續到8月底則少收4.8億元；票務本業部分，疫情持續到5月底將少收16.35億元，到8月底則少收29.53億元。

沈志藏說，全年度預估，疫情影響運量與租金收入若到5月底，全年營收將減少19.35億元，年度總收支將是負4.07億元，而到8月底，全年營收將減少34.92億元，整年將虧損19.85億元。

針對桃園捷運已向中央請求紓困，北捷是否跟進，沈志藏說，昨天公司臨時董事會有先向代表交通部的董事詢問，得到的答案是捷運是地方建設，先由地方政府協助，若真的不行，中央才會介入；不過，現在不只北捷，百業包含醫院也面臨虧損，北捷會視疫情後續發展，評估是否正式向中央申請紓困。