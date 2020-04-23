防疫「封城兵推」時間點？侯友宜：去看我的臉書

新北市長侯友宜今天上午被媒體問到，新北市之前已經針對防疫做過兵推演練，現在高雄、北市、台中都有意跟進，是否可給其他縣市政府一些建議。

侯友宜說，防疫視同作戰，需要有步驟、計畫、組織、更要有方法。所以新北市分成三個階段，第一階段「阻絕境外、管控境內」，把居家隔離、居家檢疫、零星社區感染，在一定範圍內管控。

第二階段，就是社區感染發生的時候，如何做好控管，不讓它延展出去，利用收治隔離中心有效的管控，避免大規模感染，新北市做了實兵演練。第三階段則是超前部署擴大管制，用「低度活動、高度管制」的方式進行，也就是前幾天做的兵棋推演，這是有步驟、有組織、有方法、有順序的。

目前疫情還在第一階段，但是作戰瞬息萬變，疫情隨時變化會讓人措手不及，必須及早做好因應準備。新北市汲取新加坡經驗，她本來防疫做得很好，外籍宿舍一感染，便造成非常嚴重的疫情，所以要有備而無患，做好準備，料敵一定從寬，禦敵從嚴。

侯友宜強調：「雖然疫情仍在第一階段，我們都做好了準備，今天我也要求新北市各區要落實市政府指令，貫徹整個作戰第一線的方式。」

記者還問侯市長，「封城兵推」的時間點？譬如出現多少確診人數才應實施？因為澎湖目前零確診，卻也做了，就被質疑做得太早。

對此，侯友宜說：「大家可以看我的臉書！」新北市所有演練都有根據，譬如基本再生值達到1.5或是2.0，就該怎麼樣做。他的臉書是觀看一個小時的「低度活動、高度管制」作戰方式，今天已經有50萬人次觸及。

「我們是很扎實的去面對疫情，當時中央以及內政部、各單位、國軍、各縣市都來看；中央還講了一段話，有計畫、有組織、有思維、面面俱到，都做到位。」所以新北市把整個腳本提供給其他各縣市，大家一起觀摩。

至於澎湖縣宣布未戴口罩就要罰錢，侯友宜強調他是有順序、有步驟的防疫，當新北市從元月份開始宣導，在人潮擁擠或封閉空間應戴口罩，當時很多人還有質疑，「但是我還是堅持，才能夠避免疫情擴大。我相信新北市從頭到尾打仗，是有計畫、有方向的。」