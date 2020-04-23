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八里出海口泥沙淤積 水淹家中漁船出得去回不來

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
八里紅水仙溪出海口旁的台北港明渠，水流平緩，平時有數十艘漁船停泊。圖 / 洪孟楷立委服務處提供
八里紅水仙溪出海口旁的台北港明渠，水流平緩，平時有數十艘漁船停泊。圖 / 洪孟楷立委服務處提供

新北市八里區紅水仙溪出海口處，長時間受雨水沖刷及潮汐作用，導致汙泥淤積嚴重，令停泊在台北港明渠中的數十艘漁船，退潮時難以進出，每逢暴雨、颱風時，更影響雨水宣洩，造成八里地區淹水，民眾抱怨連連。對此立委洪孟楷日前邀集相關單位到場會勘後決議，7月將針對明渠及紅水仙溪出海口段進行清淤工程。

紅水仙溪發源於林口區，全長約11.7公里，主要流域為林口、八里一帶，為八里市區雨水下水道排放路徑，最終於台北港出海，注入台灣海峽；出海口旁的台北港明渠，則俗稱為「八里護城河」，水流平緩，平時為漁船停泊處，假日也經常有釣客造訪。

訊塘里長張金貴指出，紅水仙溪出海口一帶，已多年沒有清淤，淤積狀況十分嚴重，每逢暴雨或颱風時，溪水容易暴漲，導致出海口附近的訊塘里、舊城里、荖阡里等地，因雨水下水道無法經由紅水仙溪排洪，造成許多人家中淹水，最高曾淹到70公分。

張金貴表示，出海口旁的八里護城河，平時約有數十艘漁船停泊，多為當地居民所有，但近年因出海口淤積嚴重，若遇退潮時刻，漁船出不去也回不來，只能等到漲潮才能通行，相當困擾，因此特別向立委洪孟楷及市議員鄭戴麗香陳情。

洪孟楷立委服務處日前邀集水利署、基隆港務分公司、新北水利局、八里區公所及里長到場會勘後，現場達成決議，7月將進行台北港明渠及紅水仙溪出海口段清淤工程，後續則建請台北港營運處進行水深測量及相關計畫研議，提出改善計畫。

洪孟楷立委服務處日前邀集水利署、基隆港務分公司、新北水利局、八里區公所及里長到場會勘。圖 / 洪孟楷立委服務處提供
洪孟楷立委服務處日前邀集水利署、基隆港務分公司、新北水利局、八里區公所及里長到場會勘。圖 / 洪孟楷立委服務處提供

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