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整頓五股垃圾山 侯友宜帶隊拆違建
新北市為解決五股垃圾山長期環境汙染及影響市容問題，新北市長侯友宜上午帶隊拆除五股垃圾山違建「鑫順工程行」，期待違法業者能配合市府納入合法化整建管理。
侯友宜表示，去年底已全面清查五股垃圾山802家業者，目前有意願合法化的業者達563家，剩下不合法業者分4階段拆除，去年市府公安小組針對7家重大汙染及118家占用國有地的業者完成前面2階段拆除，另外90家無意願合法申請業者已陸續前拆，今天的鑫順工程行就是執行第3階段違章拆除，希望其他有意願合法的業者能在6月底期限前提出申請，納入第4階段排拆。
侯友宜希望業者不要低估市府執法決心，市府希望蓋善五股垃圾山環境，打造讓市民安全、安心、安居的城市。
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