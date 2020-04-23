失業率上升 侯友宜籲暫停引進產業類移工

新北市長侯友宜今天表示，將無預警抽查移工宿舍，切記新加坡的外勞宿舍為最大感染群的教訓。另外，疫情導致失業率上升，建議中央暫緩引進產業類移工，鼓勵優先進用本國勞工。

新北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第46次應變會議，今天上午在新北市府9樓災害應變中心舉行，由市長侯友宜主持會議，並聽取各局處簡報，與各區長反映輿情。

勞工局長陳瑞嘉報告，3月27日起外籍移工入境均須居家檢疫，社福類移工統一入住政府安排的集中檢疫場所。4月21日凌晨0時起，勞動部公告暫停收住集中檢疫移工2週。

陳瑞嘉表示，新北市外籍移工達100人以上事業單位有39家，50人至100人的事業單位有57家，勞工局派員提醒雇主防疫作為，也主動向東南亞商店、移工常聚集的車站及捷運站辦理防疫宣導。

侯友宜表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的新加坡新增病例，絕大多數是住在外籍勞工宿舍的移工。新加坡的外勞宿舍不僅是最大感染群，也是防疫重點，新北市也要引以為戒，不能讓移工宿舍成為防疫破口。

他說，將無預警抽查新北市移工宿舍，看哪些移工的防疫沒有做到位，要求雇主做好相關防疫作為。否則，若如新加坡一樣產生漏洞，亡羊補牢就太晚了。

侯友宜說，行政院主計總處公布3月失業率3.72%，建議中央暫時停止引進產業類移工，以防疫優先，並盡量媒合事業單位優先進用本國勞工。

民政局於會中報告，新北市居家檢疫持續列管人數，執行至4月22日為1696人，每天新增人數都逾百人。仍以中和區、新店區、板橋區人數最多。