「新增客戶：0、疑似客戶：０」 餐廳老闆苦中作樂

新冠肺炎疫情讓餐廳老闆生意一落千丈，生存備受考驗，但台中一家燒鵝餐廳老闆在艱困中卻不失幽默。他在臉書上貼出「今天新增客戶：0，疑似客戶：0，境外客戶：0，本土客戶：0；嗯......局面很穩定」的字語，讓友人們既了解了他的處境，也表示願意再上門光顧。

這家燒鵝餐廳以資深的香港籍燒鵝師傅聞名，製作出來的燒鵝著有口碑，但自有疫情以來，生意也受到影響。

綽號「阿里」的老闆盧恆宗曾在星級飯店任職，也曾是知名補習班的管理層。他說，原本餐廳的生意還好，但遇到這樣大的疫情，生意大概掉了約4成，但照顧員工，不裁員、不放無薪假是他的原則，因此改推便當搶市，自有疫情以來還能維持。

阿里的餐廳最近推出的便當有燒鵝飯、燒鵝腿飯、招牌（燒鵝加脆皮燒肉）飯和脆皮燒肉飯，因為不必再是幾個人才能吃一起吃燒鵝，只要訂便當就吃得到，加上他們的燒鵝的確好吃，便當推出以來受到不少好評。