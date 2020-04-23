志工行善引共鳴 台北南天扶輪社捐至聖里1萬口罩套
新冠病毒疫情延燒，大同區至聖里長楊秀龍與里民志工，近幾個月來，協助里內藥局維護排隊秩序，宣導保持社交距離，還提供里辦公處100多張椅子，供老弱民眾排隊時可坐；受志工善舉感動，台北南天扶輪社長李明謙與社友本周捐贈1萬個口罩套給里內居民、學校及弱勢團體，預估有萬人可受惠，里辦公處今天也舉辦捐贈感恩儀式答謝。
至聖里志工協助藥局等善舉，也讓公司位於至聖里的瑋信汽車總經理戴朝樺決定每月捐饅頭1000個給蘭州國中、延平國小、延平幼兒園、重慶幼兒園的學生；而里內的五代中醫則捐給白米1500公斤給里辦公處；里辦公處將發給中低收、低收家庭及4所國中小、幼兒園的中央廚房，國中國小學生每科100分也可領取。
楊秀龍表示，至聖里位於北大同區，弱勢居民不少，里內還有唐氏症基金會、自閉症兒福利基金會，很感謝台北南天扶輪、瑋信汽車、五代中醫善舉。
楊秀龍，除饅頭白米能照顧有需要的弱勢族群，口罩套也能延長口罩使用時間與次數，在防疫期間很實用，預計發給近9000名里民，里內4所學校幼兒園及2個弱勢團體基金會共約1000人也將受惠。
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