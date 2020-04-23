過年時倡導戴口罩挨批 侯友宜：堅持做對的我都接受

新北市長侯友宜今早召開新北市府新冠肺炎防疫會議，他盤點新北市三階段防疫超前部署作為，目前還在第一階段，還未到二、三，他認為，戰時有備而無患，「有人質疑他都可以接受」，如過年時他倡導戴口罩，雖然外界有許多批評，但只要是對的、守護市民健康，他堅持到底。

侯友宜指出，先前境外管控非常穩定，境內管控就要看敦睦艦的後續影響有多大。他表示，平時就要做萬安演習，大街小巷都封鎖，這些都是每年必做、也必做兵推。疫情進來台灣也如同作戰，隨時做好準備，他在新北市災害應變中心做了10年，每年也對災害防救超前部署。

侯友宜表示，面對疫情新北市有步驟、計畫、組織、方法。第一階段是阻絕於境外、管控於境內，管控境內是地方政府要負起的責任，零星感染據點要採取有效監控作為，告訴民眾學會保護自己，戴口罩、勤洗手、社交距離等。

第二階段是大規模社區感染後如何因應，已經在央北做演練，第三階段準備則在前兩天做擴大管制超前部署兵推，如果感染失控城市如何因應，低度活動、高度管制。第三階段各縣市把新北製作的手冊帶回，影片上傳網路也觸及達53萬人次。

侯友宜表示，目前還在第一階段，還未到二、三，但戰時有備而無患，有人質疑他都可以接受，只要是對的，守護市民健康，他堅持到底。如過年時倡導戴口罩，外面有很多批評聲音，如果當時不這樣要求，捷運系統、公車系統不會在中央指示全面戴口罩之前就有9成戴起來，也防居家檢疫趴趴走。