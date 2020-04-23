侯友宜建議中央移工策略 社福類來台、產業類暫緩

新北市長侯友宜建請中央，一因應照顧需求，讓社福類移工持續入住集中檢疫所來台，二並優先雇用本國籍移工，以新加坡經驗警惕，產業類移工暫停來台。

今早新北市府召開新冠肺炎應變會議，勞工局報告表示，中央自3月27日起，外籍移工入境均須進行居家檢疫，其中社福類移工統一入住政府安排的集中檢疫場所，不過4月21日零時起，勞動部再公告暫停收住集中檢疫移工2周，等於不得入台。

此外，產業類移工應（由仲介、雇主）提供「移工入境辦理居家檢疫計畫書」，不過中央尚未發布居家檢疫配套措施，因此仲介及雇主也無法遵循措施，讓地方縣市政府的勞工局、衛生局檢查，新北市從3月27日之後，都沒有產業類移工通報入境。

勞工局指出，社福類因為仍有照顧需求，建請中央「必須適度開放」持續安排集中檢疫場所，侯友宜表示，這是給中央建議，但也尊重中央，考量阻絕於境外。

侯友宜問勞工局，目前國內失業率是不是很高、有多少？目前達3.72％，他認為應優先錄用本國籍勞工，加上新加坡有移工宿舍群聚感染案件，他建議暫停產業類移工來台。他表示，非常擔心外籍移工，將請勞工局安排突襲檢查，生活起居個方面都不能產生漏洞，先揪出哪部分有問題。