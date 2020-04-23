象鼻岩巨型黃腳虎頭蜂窩攻擊性強 動保員39秒摘除解危

新北市瑞芳區象鼻岩入口處廢棄瞭望台，上月出現一個巨型虎頭蜂窩，讓志工及民眾看了都膽戰心驚，動保處瑞芳動物之家利用遊客稀少時派員前往處理，發現長度有70公分，避免摘除蜂窩時，虎頭蜂四散造成危險，採用「速戰速決」模式，利用最短時間39秒摘除，以減少蜂群逃脫出，解除危機。

上月瑞芳區漁會通報新北市政府動保處，深澳漁港象鼻岩入口處廢棄瞭望台內出現一巨型虎頭蜂窩，動保人員到場後發現大小為70公分x寬50公分，細看是黃腳虎頭蜂窩，蜂窩外部可見美麗的木質紋路，並有一明顯的出入孔，這種虎頭蜂攻擊性強，必須立即處理。

動保人員指出，蜂窩位於瞭望台水泥天花板上方，為避免摘除蜂窩時，虎頭蜂四散造成危險，採用「速戰速決」模式，在當天下午利用最短時間39秒摘除，以減少蜂群逃脫出，避免遭受蜂螫機會，全副武裝花不到1分鐘完成摘除任務。

瑞芳區漁會志工李仁宗是觀光景點象鼻岩入口處停車場志工，他說，漁會志工與遊客發現巨型虎頭蜂窩，深怕跑出螫人，趕緊電話通報瑞芳動物之家派人處理，拆除後可避免遊客可能遭受蜂螫的危險。

市府農業局表示，現在逐漸進入春季，是蜂窩逐漸成形的時期，這個蜂窩已大到長70公分x寬50公分，推測應是去年就開始築巢，只是沒有人通報。

摘除人員王嚴緖表示，只要確實穿上捕蜂裝，基本上捕蜂工作並非想像中的恐怖，是可以很安全的為民除害，他呼籲民眾，蜂窩體積如拳頭般大小，此時數量相對較少時，最好就摘除，降低摘除蜂窩人員被蜂螫的機會，民眾切勿自行拆除，避免發生危險。