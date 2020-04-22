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台職棒登國際基本功 從正視「使用者經驗」做起

選舉失利不失意 簡榮宗自掏腰包設置抗菌液取用機

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
律師簡榮宗（左）自掏腰包購買滅菌水取用機，讓民眾免費取用。圖／律師簡榮宗團隊提供
律師簡榮宗（左）自掏腰包購買滅菌水取用機，讓民眾免費取用。圖／律師簡榮宗團隊提供

敦睦艦隊磐石艦爆出新冠肺炎逾20名確診案例，造成民眾人心惶惶，為讓汐止民眾能隨時免費取用抗菌液進行消毒，律師簡榮宗自掏腰包購買滅菌水取用機，並設置在議員白珮茹服務處，為汐止防疫工作盡一份心力。

簡榮宗表示，儘管去年國民黨立委初選失利，他仍不斷思考如何為七星區貢獻心力，目前他與白珮茹合作在汐止開辦免費法律諮詢服務，並努力將其服務拓展到瑞芳、萬里地區。

在防疫期間，他也觀察到防疫物資的缺乏，造成民眾的恐慌，基層里長又為了發放抗菌液給民眾日夜奔波，為此，他決定向微物聯科技股份有限公司購買滅菌水取用機，盼鄉親都能健康、平安。

白珮茹表示，簡榮宗熱心助人，除提供公益法律諮詢外，這次也共同合作設置抗菌液取用機，讓有需求的民眾可以到汐止區康寧街589號的服務處免費自行取用。

機台廠商微物聯科技股份有限公司執行長鄭豪裕則說明，此機台為全台首創抗菌液取用機，抗菌液成份主要是二氧化氯並通過SGS認證，桃園國際機場也用二氧化氯進行消毒。

汐止 新冠肺炎

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