防疫也要拚市政 新北行動治理首度採視訊方式進行

防疫也要拚市政，鑑於新冠肺炎疫情蔓延，新北市長侯友宜今日首度以視訊方式與瑞芳區34位里長舉辦行動治理，針對當地道路拓寬及附屬設施改善、路面地磚改善等問題進行討論，並感謝第一線里長及里幹事為投入居家檢疫工作，共同為防疫把關。

侯友宜表示，瑞芳的金瓜石、九份地區為國際級觀光景點，有關里長提出金瓜石金光路段道路拓寬及九份老街花崗石地磚改善等提案，將會研擬適當改善方式，以利觀光產業的推動。

針對規畫金瓜石地區整體城鄉風貌以提升觀光發展議題，新北市工務局表示，配合城鄉局訂定的開發許可，對於老舊建物主體構造尚未修繕部分若未過半，可依修繕辦法申請備查。

但申請備查後，仍要向城鄉局申請開發許可及辦理土地變更編定，才能解決現在土地使用分區的限制，後續再依建築法相關規定向工務局申請建築執照。

新北市民政局長柯慶忠表示，此次行動治理首度使用視訊方式並使用思科（Cisco）系統來進行座談，與會者需有專屬會議號碼才能登入，並透過市府專屬網路來傳輸資料，減少資安疑慮。

儘管利用視訊來進行座談，會議中，各局處首長、里長及其他人員皆全程戴口罩、拉開1.5公尺間隔距離並保持室內空氣流通。