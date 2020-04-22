快訊

公衛師法來了！行政院會明拍板 想獲資格得考試加證書

【疫情燒藝情1】連雲門也撐不下去 年燒破億恐拿劇場貸款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

書中自有Switch 新北閱讀節開跑送大獎

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
「新北閱讀節」將於明天起跑，因應防疫期間，推出多項「心靈紓困」專案，完成指定任務就可以抽大獎。圖 / 新北市文化局提供
「新北閱讀節」將於明天起跑，因應防疫期間，推出多項「心靈紓困」專案，完成指定任務就可以抽大獎。圖 / 新北市文化局提供

「新北閱讀節」將於明天起跑，因應防疫期間，今年以「撩你的新北，翻閱世界」為主題，結合文化局、教育局與市立圖書館推出多項「心靈紓困」專案，包括「線上國際閱讀節」、「閱上雲端」閱讀總動員、「撩你的新北」多元文化書展等，民眾只要完成指定閱讀任務，便有機會抽中Switch、平板電腦、電子閱讀器、氣炸鍋等大獎，活動只到5月31日止。

文化局指出，響應423世界書香日，新北市推出「新北閱讀節」系列活動，因應疫情，更規劃「心靈紓困」閱讀專案，用閱讀調節疫情期間的緊張情緒。明起由教育局首先展開「國際線上閱讀節」，讓學生能利用線上資源在家學習，新北市立圖書館也將雲端電子書每月免費使用借閱點數由4點提升至10點，讓大家可以防疫暢讀。

市立圖書館也推出線上演講廳，規劃一系列的「數位新北講堂」，帶大家透過有聲閱讀吸收書本精華；「故事聯合國」則邀請名人為大家線上說故事，鼓勵家長與孩子在防疫期間共讀，增近親子互動；另因應即將到來的畢業季，也推出LINE貼圖製作、創客手作、面試技巧、職涯探索等線上學習課程。

另外在「閱上雲端」閱讀總動員活動中，民眾只要完成指定閱讀任務，並通過測驗，便可以參加抽獎，獎品包括Switch豪華遊戲組、平板電腦、電子紙閱讀器、氣炸鍋、超商禮券、防疫用品等。

5月中旬，新北市府大廳以及各區圖書分館還有「撩你的新北．翻閱世界」多元文化書展，為大家介紹近百本新北市文學獎、繪本讀物等好書，同時還有12款網路超夯的撩話書籤，讓大家從閱讀出發，一起撩我們的新北。

圖書館 疫情

延伸閱讀

年興賴索托子公司配合防疫延後復工 35%營收受影響

新北換屋族買起來 這兩區中大坪數年交易逾千件

氣炸鍋藏食安風險！ 專家提醒使用3重點

國1林口匝道又要禁左轉　新北、桃園達共識將試辦一個月

相關新聞

書中自有Switch 新北閱讀節開跑送大獎

「新北閱讀節」將於明天起跑，因應防疫期間，今年以「撩你的新北，翻閱世界」為主題，結合文化局、教育局與市立圖書館推出多項「...

淡水老街假日人潮多 區長：要進行總量管制

淡水老街及捷運站旁的公明街假日人潮眾多，淡水區長巫宗仁配合淡水警分局到淡水中正路老街及公明街商圈進行舉牌宣導，要大家戴上口罩，保持距離，未來假日或長假，會視人潮狀況進行總量管制，避免群聚問題。

機車亂停秩序差 淡水祖師廟埕廣場整建

淡水清水巖祖師廟是地方上的信仰中心之一，四年前將廟前的戲台拆除後，留下了一大片的空地，因這塊空塊沒有做規劃，就讓一般民眾停機車，但卻產生機車亂停放的秩序問題，還有斜坡地不好停車等等，因此廟方重整廟埕廣場，讓大家更方便。

防疫期間 新北老人共餐改取餐、送餐

新冠肺炎疫情導致許多社區關懷據點暫停老人共餐，新北五股區貿商社區發展協會將原來共餐改為取餐，若有高齡的獨居長輩就由佈老志...

五股垃圾山 首件停車場及附屬設施合法廠家

新北市府去年推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，新北交通局指出，新億起重公司上月申請「停車場及附屬設施使用」，昨審議...

影／北市主委競爭大亂鬥 卓榮泰勉黨員學習蔡賴風範

民進黨台北市黨部前主委黃慶林今天率眾到民進黨中央黨部檢舉前立委薛凌陣營為了參選北市黨部主委送地瓜給黨員，涉嫌買票賄選，結...

柯文哲拜會民進黨團 議員要求澄清中央未「卡」北市

台北市長柯文哲下午出席市議會民進黨團會議，說明防疫、紓困措施，以及函送議會審議的重大議案、法案，爭取支持。18位民進黨議...

柯文哲跟進兵推 侯友宜：新北全力支持

台北市長柯文哲宣布下周進行封城的「桌上演習」，新北市長侯友宜表示，兵棋推演就是在超前部署，以備不時之需、有備無患，中央與...

綠北市黨部主委惡鬥 黃慶林批薛凌賄選送地瓜遭踢館

台北市黨部前主委黃慶林今天率眾到民進黨中央黨部檢舉前立委薛凌陣營為了參選北市黨部主委送地瓜給黨員，涉嫌買票賄選，結果被踢館...

避免「阿紅」被壓成「蟹餅」 米倉國小成立陸蟹保育區

位於新北市八里區的米倉國小，校園周遭常有陸蟹「紅螯螳臂蟹」出沒，紅通通的模樣被師生暱稱為「阿紅」，因5月起為阿紅活動高峰...

台中綠營也怒批軍方竟選學校當集合點 防疫觀念薄弱

海軍磐石艦緊急召回官兵，集合點多數在學校，且未告知校方防疫車一度欲開進校園引發爭議。台中除了台中一中，還有烏日區的東園國...

高思博：立委、縣市長不要錯亂角色 任意代替總統回答

海軍敦睦艦隊群聚疫情，正重創台灣的新冠肺炎防疫聲譽，國民黨中常委高思博直指蔡英文應將用於期勉行政部門的「誠實以對、不要隱...

熱門新聞

影／神秘軍車開進校園等載官兵影像曝光 校怒：太誇張

零距離、沒戴口罩！福義軒再現排隊人龍 眾怒：防疫破口

疫情升高 澎縣長賴峰偉要求全縣外出戴口罩：否則開罰3000元

口罩3.0上路！超商插卡預購口罩 北市民眾直呼超級快

夠霸氣！確診者足跡小港郵局讓員工放2周假

高雄愛河畔道路下陷現大洞禁通行 疑是愛河漲潮惹禍？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。