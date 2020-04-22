書中自有Switch 新北閱讀節開跑送大獎

「新北閱讀節」將於明天起跑，因應防疫期間，今年以「撩你的新北，翻閱世界」為主題，結合文化局、教育局與市立圖書館推出多項「心靈紓困」專案，包括「線上國際閱讀節」、「閱上雲端」閱讀總動員、「撩你的新北」多元文化書展等，民眾只要完成指定閱讀任務，便有機會抽中Switch、平板電腦、電子閱讀器、氣炸鍋等大獎，活動只到5月31日止。

文化局指出，響應423世界書香日，新北市推出「新北閱讀節」系列活動，因應疫情，更規劃「心靈紓困」閱讀專案，用閱讀調節疫情期間的緊張情緒。明起由教育局首先展開「國際線上閱讀節」，讓學生能利用線上資源在家學習，新北市立圖書館也將雲端電子書每月免費使用借閱點數由4點提升至10點，讓大家可以防疫暢讀。

市立圖書館也推出線上演講廳，規劃一系列的「數位新北講堂」，帶大家透過有聲閱讀吸收書本精華；「故事聯合國」則邀請名人為大家線上說故事，鼓勵家長與孩子在防疫期間共讀，增近親子互動；另因應即將到來的畢業季，也推出LINE貼圖製作、創客手作、面試技巧、職涯探索等線上學習課程。

另外在「閱上雲端」閱讀總動員活動中，民眾只要完成指定閱讀任務，並通過測驗，便可以參加抽獎，獎品包括Switch豪華遊戲組、平板電腦、電子紙閱讀器、氣炸鍋、超商禮券、防疫用品等。

5月中旬，新北市府大廳以及各區圖書分館還有「撩你的新北．翻閱世界」多元文化書展，為大家介紹近百本新北市文學獎、繪本讀物等好書，同時還有12款網路超夯的撩話書籤，讓大家從閱讀出發，一起撩我們的新北。