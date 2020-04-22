聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡水老街假日人潮多 區長：要進行總量管制
淡水老街及捷運站旁的公明街假日人潮眾多，淡水區長巫宗仁配合淡水警分局到淡水中正路老街及公明街商圈進行舉牌宣導，要大家戴上口罩，保持距離，未來假日或長假，會視人潮狀況進行總量管制，避免群聚問題。
淡水區長巫宗仁表示，預期各風景區可能湧現人潮恐疫情持續升溫造成防疫破口，配合警分局、市府等單位，手持標語辦理相關防疫宣導，另外針對未來星期假日也會請警分局針對路幅狹小，人潮商店最多的公明街，來視人潮情況，進行最多500人的人流管制措施。
淡水區長巫宗仁示，未來假日或是長假，會視人潮狀況進行總量管制，只要達到五百人，就會請其他遊客走金色水岸或是繞道，避免在狹小的街當中，形成群聚問題，也希望來淡水的民眾配合各項防疫措施，佩戴口罩，保持適當社交距離，維護個人及大眾安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言