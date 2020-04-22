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機車亂停秩序差 淡水祖師廟埕廣場整建
淡水清水巖祖師廟是地方上的信仰中心之一，四年前將廟前的戲台拆除後，留下了一大片的空地，因這塊空塊沒有做規劃，就讓一般民眾停機車，但卻產生機車亂停放的秩序問題，還有斜坡地不好停車等等，因此廟方重整廟埕廣場，讓大家更方便。
清水巖管理委員會主委 李宗燦表示，雖然這幾年當中，有開放廣場空間，提供民眾的機車停放，地上沒有畫設停車格，只要車輛一多，就會容易形成秩序問題，甚至影響到進出動線，加上地形是斜坡，機車要停放就有難度，因此決定進行整修工程。
清水巖管理委員會主委 李宗燦表示，目前所進行的工程，將會在大拜拜前完工，而未來將會解決廣場的地平問題，還有畫設機車停車格，讓民眾機車可以依照動線來停車，才不會造成亂停影響進出，也希望能夠讓大家更方便。
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