快訊

公衛師法來了！行政院會明拍板 想獲資格得考試加證書

【疫情燒藝情1】連雲門也撐不下去 年燒破億恐拿劇場貸款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車亂停秩序差 淡水祖師廟埕廣場整建

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水清水巖祖師廟重整廟埕廣場，讓大家更方便停機車。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水清水巖祖師廟重整廟埕廣場，讓大家更方便停機車。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水清水巖祖師廟是地方上的信仰中心之一，四年前將廟前的戲台拆除後，留下了一大片的空地，因這塊空塊沒有做規劃，就讓一般民眾停機車，但卻產生機車亂停放的秩序問題，還有斜坡地不好停車等等，因此廟方重整廟埕廣場，讓大家更方便。

清水巖管理委員會主委 李宗燦表示，雖然這幾年當中，有開放廣場空間，提供民眾的機車停放，地上沒有畫設停車格，只要車輛一多，就會容易形成秩序問題，甚至影響到進出動線，加上地形是斜坡，機車要停放就有難度，因此決定進行整修工程。

清水巖管理委員會主委 李宗燦表示，目前所進行的工程，將會在大拜拜前完工，而未來將會解決廣場的地平問題，還有畫設機車停車格，讓民眾機車可以依照動線來停車，才不會造成亂停影響進出，也希望能夠讓大家更方便。

淡水 信仰

延伸閱讀

夢享族出手！林口中大坪數買氣居雙北之冠

新北宮廟防疫 浴佛、遶境紛取消

慰勞防疫人員 淡水區長贈四百盒水果打氣

淡水早午餐店開幕做公益 捐一日所得助防疫

相關新聞

書中自有Switch 新北閱讀節開跑送大獎

「新北閱讀節」將於明天起跑，因應防疫期間，今年以「撩你的新北，翻閱世界」為主題，結合文化局、教育局與市立圖書館推出多項「...

淡水老街假日人潮多 區長：要進行總量管制

淡水老街及捷運站旁的公明街假日人潮眾多，淡水區長巫宗仁配合淡水警分局到淡水中正路老街及公明街商圈進行舉牌宣導，要大家戴上口罩，保持距離，未來假日或長假，會視人潮狀況進行總量管制，避免群聚問題。

機車亂停秩序差 淡水祖師廟埕廣場整建

淡水清水巖祖師廟是地方上的信仰中心之一，四年前將廟前的戲台拆除後，留下了一大片的空地，因這塊空塊沒有做規劃，就讓一般民眾停機車，但卻產生機車亂停放的秩序問題，還有斜坡地不好停車等等，因此廟方重整廟埕廣場，讓大家更方便。

防疫期間 新北老人共餐改取餐、送餐

新冠肺炎疫情導致許多社區關懷據點暫停老人共餐，新北五股區貿商社區發展協會將原來共餐改為取餐，若有高齡的獨居長輩就由佈老志...

五股垃圾山 首件停車場及附屬設施合法廠家

新北市府去年推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，新北交通局指出，新億起重公司上月申請「停車場及附屬設施使用」，昨審議...

影／北市主委競爭大亂鬥 卓榮泰勉黨員學習蔡賴風範

民進黨台北市黨部前主委黃慶林今天率眾到民進黨中央黨部檢舉前立委薛凌陣營為了參選北市黨部主委送地瓜給黨員，涉嫌買票賄選，結...

柯文哲拜會民進黨團 議員要求澄清中央未「卡」北市

台北市長柯文哲下午出席市議會民進黨團會議，說明防疫、紓困措施，以及函送議會審議的重大議案、法案，爭取支持。18位民進黨議...

柯文哲跟進兵推 侯友宜：新北全力支持

台北市長柯文哲宣布下周進行封城的「桌上演習」，新北市長侯友宜表示，兵棋推演就是在超前部署，以備不時之需、有備無患，中央與...

綠北市黨部主委惡鬥 黃慶林批薛凌賄選送地瓜遭踢館

台北市黨部前主委黃慶林今天率眾到民進黨中央黨部檢舉前立委薛凌陣營為了參選北市黨部主委送地瓜給黨員，涉嫌買票賄選，結果被踢館...

避免「阿紅」被壓成「蟹餅」 米倉國小成立陸蟹保育區

位於新北市八里區的米倉國小，校園周遭常有陸蟹「紅螯螳臂蟹」出沒，紅通通的模樣被師生暱稱為「阿紅」，因5月起為阿紅活動高峰...

台中綠營也怒批軍方竟選學校當集合點 防疫觀念薄弱

海軍磐石艦緊急召回官兵，集合點多數在學校，且未告知校方防疫車一度欲開進校園引發爭議。台中除了台中一中，還有烏日區的東園國...

高思博：立委、縣市長不要錯亂角色 任意代替總統回答

海軍敦睦艦隊群聚疫情，正重創台灣的新冠肺炎防疫聲譽，國民黨中常委高思博直指蔡英文應將用於期勉行政部門的「誠實以對、不要隱...

熱門新聞

影／神秘軍車開進校園等載官兵影像曝光 校怒：太誇張

零距離、沒戴口罩！福義軒再現排隊人龍 眾怒：防疫破口

疫情升高 澎縣長賴峰偉要求全縣外出戴口罩：否則開罰3000元

口罩3.0上路！超商插卡預購口罩 北市民眾直呼超級快

夠霸氣！確診者足跡小港郵局讓員工放2周假

高雄愛河畔道路下陷現大洞禁通行 疑是愛河漲潮惹禍？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。