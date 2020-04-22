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北市不收新北大便 業者慌：不敢再抽快滿出來

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
台北市迪化汙水處理廠4月1日起，嚴格執行不收新北市水肥，日前業者圍場抗議。圖／業者提供
台北市迪化汙水處理廠4月1日起，嚴格執行不收新北市水肥，日前業者圍場抗議。圖／業者提供

近來傳出台北市迪化汙水處理廠4月1日起，嚴格執行不收新北市水肥，水肥朱姓業者抱怨「快滿出來」，都不敢再抽，但民眾每天都要上廁所。據新北市環保局統計，估算每日水肥量為336公噸。如果合法業者不能抽，只會讓非法業者去抽亂倒，對環境更糟。不過，目前雙北溝通未果。

據了解，只要家戶有汙水下水道接管，可直接在地方汙水處理廠處理水肥，沒接管家戶的水肥，由於濃度問題，目前雙北只有迪化汙水廠可處理，新北市沒有自己的水肥處理廠，而新北市汙水下水道用戶接管率目前約為6成3，約是57萬8千戶未接管，北市約8成4。

業者表示，新北市約有5、60家水肥業者登記在北市，北市也有40至60家平時會清運新北市水肥，都不敢再抽。朱姓業者每天還會接到約6處民眾抽水肥需求。若是新北水肥，北市會透過ＧＰＳ確認，一車開罰6千元，不過每車才收3千元，因此還要倒貼，沒有業者願意，民眾只能找非法業者。

據了解，北市迪化汙水處理廠在2010年遭議員及在地居民抗議臭味問題，並被圍場，當時北市就規定不得收外縣市水肥，因此新北市業者都在台北登記，近來水肥車不合格多，如摻油或事業廢棄物等，新北市業者因登記在台北，被台北市環保局查處，開出30多張罰單。

而雖然北市10年前就規定不歡迎外縣市業者，但這多年間，仍是有收新北水肥，因持續有民眾陳抗、加上不合格多，北市自4月起，嚴格查新北業者不得登記在台北，等於4月起不收。

新北市環保局表示，長期可透過汙水下水道接管，而按公民營廢棄物清除處理機構管理規定，清運對象其實並無轄區限制，若台北市限制進廠，建議業者可送往（桃園等）其他水資源回收中心水肥處理設施處理。至於違法夾雜其他廢棄物問題，由於登記在北市，因此只能由北市開罰，新北無法開罰。

環保局也表示，新北市已和台北市溝通過，雙北為共同生活圈，汙水也多為共同處理，而少數清除業者的不法行為，也可以透過加強稽查來管制。

新北市議員廖宜琨表示，水肥是民生問題，新北市不能推給自由市場機制，新北市身為400萬人口的最大城市，水肥處理卻要看人臉色，除了短期內要加強協商溝通，也要想辦法自己蓋處理廠。

而據業者指出，桃園市每天限收外縣市30公噸，且處理費1噸要價1800元，和北市1噸83元相差超過21倍，不是業者不想辦法的問題。水肥業者日前到迪化汙水處理廠圍場，希望解決問題，未來不排除開水肥車到北市府抗議。

廢棄物 陳抗

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