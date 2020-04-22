防疫期間 新北老人共餐改取餐、送餐

新冠肺炎疫情導致許多社區關懷據點暫停老人共餐，新北五股區貿商社區發展協會將原來共餐改為取餐，若有高齡的獨居長輩就由佈老志工送餐到家，新北社會局副局長許秀能指出，把共餐改為取餐、送餐，是為了兼顧防疫和長輩照顧。

五股貿商社區結合惜食分享網，今利用醜蔬果以及企業捐贈的紅燒黑鯰鱈魚調理包，烹調出黑鯰鱈魚醋溜白菜、滷白菜紅燒獅子頭、小黃瓜素炒玉米粒，佈老志工將餐點送到獨居長輩家中，不少長輩吃完豎起大拇指說讚。

許秀能今與五股區長莊茂坤到社區關心據點在疫情期間運作情形，不少長輩要進入據點取餐時，會有動健康老師帶領做洗手操，隨後再酒精、量額溫，才能進入據點取餐。

許秀能說，2016年起新北推動惜食分享網，目前有18處惜食分享廚房，另外新北也還有88個惜食共餐據點，利用48萬多公斤食材製成佳餚，高達60萬人次受益，部分據點在疫情期間持續運作，只是把共餐改為取餐和送餐。