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防疫期間 新北老人共餐改取餐、送餐

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北社會局副局長許秀能（右1）和五股貿商社區發展協會理事長徐美惠（右2）一起送餐給高齡夫婦。記者王敏旭／攝影
新北社會局副局長許秀能（右1）和五股貿商社區發展協會理事長徐美惠（右2）一起送餐給高齡夫婦。記者王敏旭／攝影

新冠肺炎疫情導致許多社區關懷據點暫停老人共餐，新北五股區貿商社區發展協會將原來共餐改為取餐，若有高齡的獨居長輩就由佈老志工送餐到家，新北社會局副局長許秀能指出，把共餐改為取餐、送餐，是為了兼顧防疫和長輩照顧。

五股貿商社區結合惜食分享網，今利用醜蔬果以及企業捐贈的紅燒黑鯰鱈魚調理包，烹調出黑鯰鱈魚醋溜白菜、滷白菜紅燒獅子頭、小黃瓜素炒玉米粒，佈老志工將餐點送到獨居長輩家中，不少長輩吃完豎起大拇指說讚。

許秀能今與五股區長莊茂坤到社區關心據點在疫情期間運作情形，不少長輩要進入據點取餐時，會有動健康老師帶領做洗手操，隨後再酒精、量額溫，才能進入據點取餐。

許秀能說，2016年起新北推動惜食分享網，目前有18處惜食分享廚房，另外新北也還有88個惜食共餐據點，利用48萬多公斤食材製成佳餚，高達60萬人次受益，部分據點在疫情期間持續運作，只是把共餐改為取餐和送餐。

五股貿商社區發展協會理事長徐美惠說，貿商有1千多戶，大都是當年大陸來台的退休軍眷和遺族，因此出版眷村美味食譜，讓志工偶爾烹調出家鄉口味，以解鄉愁。據點也有自山東青島的李月臻和侯秀美，烹飪眷村美食讓長輩解鄉愁。

五股貿商社區老人共餐在疫情期間改為取餐、送餐，長輩進入據點取餐前，還需跟動健康老師帶領做洗手操。記者王敏旭／攝影
五股貿商社區老人共餐在疫情期間改為取餐、送餐，長輩進入據點取餐前，還需跟動健康老師帶領做洗手操。記者王敏旭／攝影
五股貿商社區老人共餐在疫情期間改為取餐、送餐。記者王敏旭／攝影
五股貿商社區老人共餐在疫情期間改為取餐、送餐。記者王敏旭／攝影

新北 疫情 獨居

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