五股垃圾山 首件停車場及附屬設施合法廠家

新北市府去年推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，新北交通局指出，新億起重公司上月申請「停車場及附屬設施使用」，昨審議通過成為首件五股垃圾山合法做為停車場及附屬設施的廠家。

新北城鄉局綜合規畫科長陳柏君說，新億起重公司是五股垃圾山合法化業者第6件，目前環保局已通過4件、工務局1件，未來還有約60件正在申請中，但因資料還有缺漏，等待補齊就會再進行確認。

陳柏君表示，未來這60件分別補齊資料後，就召集各單位會勘、開會，業者依會議意見修改，完成後就會核發興辦事業計畫書，等於取得目的事業主管機關同意，接著能進行用地變更，再跟工務局申請建築許可，完成合法化。

新北交通局長鍾鳴時表示，新億起重公司申請面積共計5085平方公尺，主要規畫停放車輛、辦公廳舍及車輛維修空間，提出申請後歷經1個月時間審議通過，過程中也給予業者協助，最終完成合法使用目標。

陳柏君說，過去不合法的業者都面臨「土地分區不合乎規定」、「建築物是違建」問題，透過興辦、用地變更、建築許可，不僅讓業者合法化，也能要求業者保留開放空間，拆除有消防公安疑慮的鐵皮。