影／北市主委競爭大亂鬥 卓榮泰勉黨員學習蔡賴風範

民進黨台北市黨部前主委黃慶林今天率眾到民進黨中央黨部檢舉前立委薛凌陣營為了參選北市黨部主委送地瓜給黨員，涉嫌買票賄選，結果被踢館，對方也率眾來嗆聲，雙方大亂鬥。民進黨主席卓榮泰今天表示，他希望黨員同志在競爭時不要互相攻擊，希望雙方理性競爭，並重提去年蔡賴在黨內總統初選維持風範。

卓榮泰表示，今天黨部一樓有一些陳抗事件，針對黨內5月24日黨職改選，部分支持者對參選不同陣營提出相關意見與指控，中央黨部非常重視這樣的指控，一定秉公了解、處理。

卓榮泰說，還記得在去年本黨總統初選的時候，黨內競爭非常激烈，但兩位當事人也非常恪守身為候選人的本分、全力維護理性競爭的原則，也是因為這樣的風範，初選之後即刻高度團結對外的氣勢，能讓民進黨在今年的選舉當中，得到人民最大的肯定跟支持。

卓榮泰說，在全球疫情正在蔓延的時候，人民最希望看到的是民進黨全心全意協助行政團隊來管控好疫情，不應讓黨內的選舉淪為互相的攻擊，也不要讓團結的情勢、氣氛受到破壞，所以他將針對剛剛的陳抗事件，充分了解事實跟內容。

卓榮泰說，他請組織部通令所有地方黨部，這次選舉有很多不同以往之處，民進黨在勝選之後的團結之際，也在共同面對疫情的肆虐之際，更應該發揮對這塊土地的愛心，希望大家要互相勉勵。選舉應合法、合理地進行。

卓榮泰也說，他將通令所有候選人謹守本分，不應出現任何不實的攻擊， 一旦發現任何不當、不法的情事，隨時向中央、地方黨部反映，黨中央一定即時處理，務必在防疫的同時把這次的選舉做到圓滿，「我們這場選舉有示範作用，是會對往後一些投票行為造成影響的，我們一定要努力避免造成負面印象，再此特別要求全體黨員同志，一同共體時艱，達到最好的圓滿結果，才對得起人民對我們高度信賴。」