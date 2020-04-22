柯文哲拜會民進黨團 議員要求澄清中央未「卡」北市

台北市長柯文哲下午出席市議會民進黨團會議，說明防疫、紓困措施，以及函送議會審議的重大議案、法案，爭取支持。18位民進黨議員有11人出席，其中議員王閔生、吳沛憶不滿柯文哲日前在議會答詢，暗指中央卡北市的口罩販賣機，無法放在捷運站賣，要求柯澄清；柯文哲解釋，因為口罩販賣機剛試辦，鎖定健康中心，沒有說中央卡北市。

過去柯文哲拜訪市議會民進黨團，過程僅開放10分鐘供媒體拍攝，但民進黨副總召洪健益說公開透明，這次全程開放。另外，「柯黑」議員王世堅，僅簽到沒有出席，議員許淑華也是簽到即離開，她說，民進黨的建議，柯文哲常不理，所以不想參加。

出席的議員王閔生說，柯文哲與中央推出口罩販賣機，沒有放在捷運站，柯卻說中央用資安、藥事法在卡台北市？但對這件事，中央有沒有SAY NO？柯文哲應該應該鄭重聲明澄清。

柯文哲則解釋中央沒有卡台北市，且副市長黃珊珊還與行政院副院長陳其邁直接電話連絡，他也和健保署長李伯璋 有私人交情，因為是試辦期間，不想超越法令，才鎖定健康中心試辦，沒有說中央卡。柯也說，4月底就會擴大至12 個行政區的健康服務中心。

吳沛憶也說，柯文哲之前的回應方式，讓人誤會超商都沒有藥師資格，且又說限制販賣地點，但是藥事法不是限制醫療販賣地點，而是限制販賣資格應為藥師、藥商，賣家視作是賣家還是通路？因為現在超商、全聯、美聯社一樣可以讓民眾買口罩，就是因為認定是通路，這都可以討論。

黃珊珊也說，北市有跟中央溝通，當時法規很死，反而是討論後，慢慢把法令拿掉，沒有用藥事法限制，「反而幫我們解了這個結」。