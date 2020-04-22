快訊

懲處引發悲憤！海軍官兵上書總統 痛斥長官切割

北市推口罩販賣機 柯文哲：中央有協助幫忙

中央社 / 台北22日電
台北市長柯文哲今天出席市議會民進黨團會議，議員詢問中央是否有限制北市設口罩販賣機地點。 聯合報系資料照片／記者徐兆玄攝影
台北市長柯文哲今天出席市議會民進黨團會議，議員詢問中央是否有限制北市設口罩販賣機地點。 聯合報系資料照片／記者徐兆玄攝影

北市柯文哲今天出席市議會民進黨團會議，議員詢問中央是否有限制北市設口罩販賣機地點。柯文哲說，中央政府有協助，像行政院副院長陳其邁及健保署長李伯璋都有幫忙。

柯文哲率領局處首長出席民進黨團會議，報告新冠肺炎防疫與紓困措施及重大法案，民進黨團總召林世宗等10多名議員到場。議員洪健益、王閔生、吳沛憶提到北市府日前曾指中央限制口罩販賣機放置捷運站，要柯文哲說明。

柯文哲說，口罩販賣機定位是試辦性質，且陳其邁和副市長黃珊珊有電話聯繫，像他跟健保署長李伯璋聯絡，雙方有私下聯繫。口罩販賣機在台北市先試辦，要擴大推廣，還要中央協助，像陳其邁、李伯璋都有幫忙聯繫，後續交由中央處理。

柯文哲表示，當時就鎖定要在健康服務中心試辦，因口罩販賣機是24小時運作，需專人服務，才會配合健康服務中心時間，預定月底前，12區健康服務中心將會設口罩販賣機，也會持續跟健保署討論。

王閔生追問，設口罩販賣機地點是台北市自選嗎？選地點時，中央有無拒絕。柯文哲回應，對，沒被中央拒絕。

柯文哲說，口罩販賣機目前是試辦階段，過程會出現些微狀況，像連線等問題，但會立即修正。

黃珊珊指出，因健保署長跟市長熟絡，雙方一起討論、改善，陳其邁很支持並協調口罩數量，不可能提到中央拒絕在捷運站設口罩販賣機，當時提及是因要符合相關法規，中央確實有幫忙協助。

衛生局長黃世傑表示，疫情期間，中央有特許，仍可在捷運站設口罩販賣機。吳沛憶追問，北市府未曾詢問中央要在捷運站設口罩販賣機嗎？黃世傑說，是。

柯文哲16日赴議會施政報告，議員詢問口罩販賣機是否被中央限制地點？柯文哲當時說，口罩被歸為醫療用品，所以被限定販售地點。黃珊珊補充，因中央擔心健保卡有資安問題，若隨便放置會被破壞，先放在信義區健康服務中心販售。

口罩 柯文哲 北市 新冠肺炎

延伸閱讀

柯文哲跟進兵推 侯友宜：新北全力支持

影／磐石艦染疫挨轟 柯文哲：是危機，但現在非獵女巫的時候

勞動部安心上工門檻高？柯文哲：先幫企業度過危險期

北市封城演練 柯文哲:下週桌上演習

相關新聞

柯文哲跟進兵推 侯友宜：新北全力支持

台北市長柯文哲宣布下周進行封城的「桌上演習」，新北市長侯友宜表示，兵棋推演就是在超前部署，以備不時之需、有備無患，中央與...

五股垃圾山 首件停車場及附屬設施合法廠家

新北市府去年推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，新北交通局指出，新億起重公司上月申請「停車場及附屬設施使用」，昨審議...

影／北市主委競爭大亂鬥 卓榮泰勉黨員學習蔡賴風範

民進黨台北市黨部前主委黃慶林今天率眾到民進黨中央黨部檢舉前立委薛凌陣營為了參選北市黨部主委送地瓜給黨員，涉嫌買票賄選，結...

柯文哲拜會民進黨團 議員要求澄清中央未「卡」北市

台北市長柯文哲下午出席市議會民進黨團會議，說明防疫、紓困措施，以及函送議會審議的重大議案、法案，爭取支持。18位民進黨議...

綠北市黨部主委惡鬥 黃慶林批薛凌賄選送地瓜遭踢館

台北市黨部前主委黃慶林今天率眾到民進黨中央黨部檢舉前立委薛凌陣營為了參選北市黨部主委送地瓜給黨員，涉嫌買票賄選，結果被踢館...

避免「阿紅」被壓成「蟹餅」 米倉國小成立陸蟹保育區

位於新北市八里區的米倉國小，校園周遭常有陸蟹「紅螯螳臂蟹」出沒，紅通通的模樣被師生暱稱為「阿紅」，因5月起為阿紅活動高峰...

台中綠營也怒批軍方竟選學校當集合點 防疫觀念薄弱

海軍磐石艦緊急召回官兵，集合點多數在學校，且未告知校方防疫車一度欲開進校園引發爭議。台中除了台中一中，還有烏日區的東園國...

高思博：立委、縣市長不要錯亂角色 任意代替總統回答

海軍敦睦艦隊群聚疫情，正重創台灣的新冠肺炎防疫聲譽，國民黨中常委高思博直指蔡英文應將用於期勉行政部門的「誠實以對、不要隱...

KO荔枝殺手！ 新北放出20萬隻平腹小蜂

俗稱「臭屁蟲」的荔枝椿象，2009年入侵台灣，近年擴散至全台各地，每年3、4月是繁殖高峰期，危害荔枝及龍眼生長，造成農友...

官兵染疫趴趴走 新北場館封閉再延10天

新北市公有場館封閉1個多月，引發民眾怨言。新北市長侯友宜今天宣布，因敦睦艦隊官兵感染新型冠狀病毒肺炎，新北市公有場館封閉時間再延長到5月3日，總共10天，等五一連假過後再視疫情狀況決定是否開館。

林口匝道又要禁左轉 新北、桃園達共識將試辦一個月

國道一號林口交流道路段尖峰時段經常性壅塞，先前規劃林口A南下出口匝道禁止左轉，期盼解決回堵車流，但因桃園民眾反對喊卡，交...

敦睦艦總統道歉、嚴德發自請處分　侯友宜：檢討是好事

海軍敦睦艦隊27名成員染疫，防疫疏失引發外界質疑，國防部昨晚公布首波懲處名單，部長嚴德發也自請處分。總統蔡英文今早也向國...

熱門新聞

影／神秘軍車開進校園等載官兵影像曝光 校怒：太誇張

疫情升高 澎縣長賴峰偉要求全縣外出戴口罩：否則開罰3000元

獨／國際向新北求援 「Yu Ih Hou」寄防疫物資秀國旗

夠霸氣！確診者足跡小港郵局讓員工放2周假

口罩3.0上路！超商插卡預購口罩 北市民眾直呼超級快

召回官兵一中商圈待1、2小時 整街店關大半

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。