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懲處引發悲憤！海軍官兵上書總統 痛斥長官切割

企業捐閱讀防疫包 檢疫民眾看書也能救世界

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
遠見‧天下將捐贈2550本實體書、850個有聲電子書序號，由北北基市府分配到居家檢疫者手中。記者趙宥寧／攝影
遠見‧天下將捐贈2550本實體書、850個有聲電子書序號，由北北基市府分配到居家檢疫者手中。記者趙宥寧／攝影

明天就是世界閱讀日，北北基市長防疫書單大公開，遠見‧天下將捐贈2550本實體書、850個有聲電子書序號，由北北基市府分配到居家檢疫者手中。新北市長侯友宜表示，過去常說「躺在家裡看電視可以拯救全世界」，現在關懷包中多了一本書，要改口稱「看書也可以救世界」。

侯友宜、台北市副市長蔡炳坤、基隆市教育處長林祝里今早出席防疫書單推薦發佈會，現場公開北北基市長的防疫書單，遠見‧天下也提供500種，共計3400本實體、電子有聲書籍，捐贈給北北基市府，將提供給居家檢疫者在家閱讀，盼讓知識、書本成為最好的陪伴。

侯友宜推薦《這一生，你想留下什麼？》、《21世紀的21堂課》、繪本《地圖》。致詞時表示，過去常忙於工作，很少時間能靜心閱讀，看書時心中只有一個想法，那就是這本書的觀點，能不能轉換成實際作為？

侯友宜說，在《這一生，你想留下什麼？》一書中，最令他感動的是，不要問人生中貢獻多少事，而要問幫助了多少人，工作40年下來，每天都在檢討，有限時間內還能幫助別人做什麼。

台北市長柯文哲則推薦《瘟疫與人》、《零錯誤》、繪本《神奇酷科學：對抗傳染病大作戰》。副市長蔡炳坤發言表示，台灣是少數維持正常生活作息的國家，相較其他城市擴大管制，除了要感謝第一線防疫人員，也要感謝正在進行居家檢疫、隔離的市民，能好好待在家自主管理，就是對社會最大的貢獻。

基隆市長林右昌推薦《什麼才是人生最值得的事》、《在世界地圖上找到自己》、繪本《不要舔這本書》。教育處處長林祝里說，未來會將部分贈書放在校園，也會放在安心防疫包，供檢疫市民在家閱讀。

教育處處長林祝里表示，未來會將部分贈書放在校園，也會放在安心防疫包，供市民在家閱讀。記者趙宥寧／攝影
教育處處長林祝里表示，未來會將部分贈書放在校園，也會放在安心防疫包，供市民在家閱讀。記者趙宥寧／攝影
明天就是世界閱讀日，北北基市長防疫書單大公開。記者趙宥寧／攝影
明天就是世界閱讀日，北北基市長防疫書單大公開。記者趙宥寧／攝影
台北市副市長蔡炳坤發言表示，在全國人民努力下，台灣是少數維持正常生活作息的國家。記者趙宥寧／攝影
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侯友宜推薦《這一生，你想留下什麼？》、《21世紀的21堂課》、繪本《地圖》。記者趙宥寧／攝影
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北北基市長共推薦9本防疫書單。記者趙宥寧／攝影
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侯友宜 居家檢疫

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