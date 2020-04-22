快訊

防社區感染 韓國瑜：高雄5月3日進行兵推演練

「最毒班機」、酒店女公關結案 無進一步擴大社區風險

綠北市黨部主委惡鬥 黃慶林批薛凌賄選送地瓜遭踢館

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
台北市黨部主委黃慶林（右）今天率眾到民進黨中央黨部檢舉前立委薛凌陣營為了參選北市黨部主委送地瓜給黨員，結果被踢館，對方也來嗆聲。記者丘采薇／攝影
台北市黨部主委黃慶林（右）今天率眾到民進黨中央黨部檢舉前立委薛凌陣營為了參選北市黨部主委送地瓜給黨員，結果被踢館，對方也來嗆聲。記者丘采薇／攝影

北市黨部主委黃慶林今天率眾到民進黨中央黨部檢舉前立委薛凌陣營為了參選北市黨部主委送地瓜給黨員，涉嫌買票賄選，結果被踢館，對方也率眾來嗆聲，反嗆黃慶林支持的前議員王孝維也送米給黨員。黃一度不滿當場摔地瓜，對方陣營則嗆，「王孝維送的米你要不要也摔一下？」

民進黨地方黨部主委選舉將於5月24日登場，台北市黨部主委由「綠色友誼連線」前立委薛凌及「海派」前議員王孝維競爭。黃慶林今天在中央黨部樓下舉行記者會，指控薛凌送地瓜賄選，還諷刺薛凌家族控制整個黨部。黨中央派出組織部主任李慶鋒接下陳情書。

薛凌陣營也不甘示弱，當場拿麥克風嗆黃，「你如果要走，我們就走，你如果要繼續抹黑，我們就要留下捍衛自己的清白。」

黃慶林說，今天他要送陳情書給黨中央，主委候選人如果賄選，就對不起民進黨，民進黨是清廉政黨，每一個人選舉都要清廉，不行藉財團送禮買票，包括王孝維跟薛凌都一樣，這一點黨中央要處理。

隨後對方問黃，「你不是推薦王孝維？你到底代表王孝維還是代表自己？」黃慶林說，「我代表自己可以嗎？」接著黃慶林氣到摔地瓜，對方也拿了一盒王孝維送的米給黃慶林，直說「這個你也代表王孝維摔一下啊，作秀做全套。」

黃慶林說，他過去選過五次主委，也做過中常委，他希望民進黨不要買票送禮，應該清廉選舉，希望黨中央好好處理，不要把選舉搞到那麼壞，他很痛心，台北市黨部主委選舉，應該和平清廉，他選過五次，當選三次，這是他一慣的主張。他也強調，王孝維去拜訪，他也反對送禮。不過此時對方陣營又反嗆，「你今天才知道他（王孝維）送禮？」

民進黨 北市

延伸閱讀

民進黨北市黨部主委 薛凌、王孝維參選

民進黨台北市黨部主委改選 王孝維薛凌角逐

民進黨地方黨部主委選舉 北高戰局受關注

薛凌登記選民進黨北市黨部主委 拚2022贏回台北

相關新聞

避免「阿紅」被壓成「蟹餅」 米倉國小成立陸蟹保育區

位於新北市八里區的米倉國小，校園周遭常有陸蟹「紅螯螳臂蟹」出沒，紅通通的模樣被師生暱稱為「阿紅」，因5月起為阿紅活動高峰...

林口匝道又要禁左轉 新北、桃園達共識將試辦一個月

國道一號林口交流道路段尖峰時段經常性壅塞，先前規劃林口A南下出口匝道禁止左轉，期盼解決回堵車流，但因桃園民眾反對喊卡，交...

拼湊海軍確診足跡 盧秀燕：國防部應參加防疫會議釋疑

台中市政府每周開「嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心防疫會議」市長盧秀燕今主持會議表示，她強調，敦睦艦隊群聚感染爆發以來...

台南體育公園2蒸汽機關車修復完工 發現不為人知的歷史

1982年退役的台灣總督府C551、D512蒸汽機關車，經台南市文化資產管理處從去年展開修復，今天結合工務局竹溪橋通車舉...

綠北市黨部主委惡鬥 黃慶林批薛凌賄選送地瓜遭踢館

台北市黨部主委黃慶林今天率眾到民進黨中央黨部檢舉前立委薛凌陣營為了參選北市黨部主委送地瓜給黨員，涉嫌買票賄選，結果被踢館...

台中綠營也怒批軍方竟選學校當集合點 防疫觀念薄弱

海軍磐石艦緊急召回官兵，集合點多數在學校，且未告知校方防疫車一度欲開進校園引發爭議。台中除了台中一中，還有烏日區的東園國...

高思博：立委、縣市長不要錯亂角色 任意代替總統回答

海軍敦睦艦隊群聚疫情，正重創台灣的新冠肺炎防疫聲譽，國民黨中常委高思博直指蔡英文應將用於期勉行政部門的「誠實以對、不要隱...

KO荔枝殺手！ 新北放出20萬隻平腹小蜂

俗稱「臭屁蟲」的荔枝椿象，2009年入侵台灣，近年擴散至全台各地，每年3、4月是繁殖高峰期，危害荔枝及龍眼生長，造成農友...

敦睦艦總統道歉、嚴德發自請處分　侯友宜：檢討是好事

海軍敦睦艦隊27名成員染疫，防疫疏失引發外界質疑，國防部昨晚公布首波懲處名單，部長嚴德發也自請處分。總統蔡英文今早也向國...

台中慈濟醫院改裝採檢站 防疫智慧躍上國際期刊

台中慈濟醫院原於急診室外以帳篷隔離實施採檢，但每次採檢後，防護裝備需拋棄，耗量驚人。因應疫情可能帶來大量採檢需求，急診室...

勞動部安心上工門檻高？柯文哲：先幫企業度過危險期

中央針對勞工紓困提出「安心即時上工」計畫，但新北市長侯友宜認為門檻過高，導致新北半數申請民眾不符資格，台北市長柯文哲上午...

口罩3.0上路！超商插卡預購口罩 北市民眾直呼超級快

新冠疫情升溫，口罩成了民生必需品，政府推出「口罩3.0」，今天上午8點啟用，民眾帶著健保卡，前往4大超商，插卡就可預訂口...

熱門新聞

影／神秘軍車開進校園等載官兵影像曝光 校怒：太誇張

疫情升高 澎縣長賴峰偉要求全縣外出戴口罩：否則開罰3000元

獨／國際向新北求援 「Yu Ih Hou」寄防疫物資秀國旗

夠霸氣！確診者足跡小港郵局讓員工放2周假

影／確診足跡欠完整 謠言害歸仁市場遭殃

口罩3.0上路！超商插卡預購口罩 北市民眾直呼超級快

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。