綠北市黨部主委惡鬥 黃慶林批薛凌賄選送地瓜遭踢館

台北市黨部主委黃慶林今天率眾到民進黨中央黨部檢舉前立委薛凌陣營為了參選北市黨部主委送地瓜給黨員，涉嫌買票賄選，結果被踢館，對方也率眾來嗆聲，反嗆黃慶林支持的前議員王孝維也送米給黨員。黃一度不滿當場摔地瓜，對方陣營則嗆，「王孝維送的米你要不要也摔一下？」

民進黨地方黨部主委選舉將於5月24日登場，台北市黨部主委由「綠色友誼連線」前立委薛凌及「海派」前議員王孝維競爭。黃慶林今天在中央黨部樓下舉行記者會，指控薛凌送地瓜賄選，還諷刺薛凌家族控制整個黨部。黨中央派出組織部主任李慶鋒接下陳情書。

薛凌陣營也不甘示弱，當場拿麥克風嗆黃，「你如果要走，我們就走，你如果要繼續抹黑，我們就要留下捍衛自己的清白。」

黃慶林說，今天他要送陳情書給黨中央，主委候選人如果賄選，就對不起民進黨，民進黨是清廉政黨，每一個人選舉都要清廉，不行藉財團送禮買票，包括王孝維跟薛凌都一樣，這一點黨中央要處理。

隨後對方問黃，「你不是推薦王孝維？你到底代表王孝維還是代表自己？」黃慶林說，「我代表自己可以嗎？」接著黃慶林氣到摔地瓜，對方也拿了一盒王孝維送的米給黃慶林，直說「這個你也代表王孝維摔一下啊，作秀做全套。」

黃慶林說，他過去選過五次主委，也做過中常委，他希望民進黨不要買票送禮，應該清廉選舉，希望黨中央好好處理，不要把選舉搞到那麼壞，他很痛心，台北市黨部主委選舉，應該和平清廉，他選過五次，當選三次，這是他一慣的主張。他也強調，王孝維去拜訪，他也反對送禮。不過此時對方陣營又反嗆，「你今天才知道他（王孝維）送禮？」