避免「阿紅」被壓成「蟹餅」 米倉國小成立陸蟹保育區

位於新北市八里區的米倉國小，校園周遭常有陸蟹「紅螯螳臂蟹」出沒，紅通通的模樣被師生暱稱為「阿紅」，因5月起為阿紅活動高峰期，為了避免牠們過馬路時被壓成「蟹餅」，米倉國小於今世界地球日宣布「護蟹行動」起跑，在校內成立保育區，並設置護蟹地圖及出沒熱點，「給阿紅一條安全的路」。

今年是世界地球日50周年，米倉國小親師生將響應世界地球日主題「地球我罩的」及「全面行動」，今上午宣誓守護阿紅護蟹行動起跑，另將復育瀕危植物「矮筋骨草」及發表50個愛地球綠點子。

米倉國小校長林愛玲指出，今年世界地球日向小朋友徵選了50個綠點子，其中陸蟹阿紅是米倉的吉祥物，5月起將在校園裡頻繁出沒，因此保護陸蟹阿紅成為許多小朋友提出的綠點子，並將牠們常年棲息地設置為保育區，希望能帶動社區民眾一起認識並關心陸蟹阿紅。

此外，學生也延續過去的螃蟹調查，環保小局長張恩浚表示，會在米倉護蟹地圖及校園裡標示阿紅出沒熱點，並透過FB提供QRcode給社區民眾，如果發現阿紅現蹤，可以透過QR code 通報米倉國小，「不讓阿紅再被壓成蟹餅」。