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影／鼓勵網路報稅免群聚 中區國稅局祭抽獎最高5萬元

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國稅局台中分局鼓勵民眾利用網路報稅。記者陳秋雲／攝影
國稅局台中分局鼓勵民眾利用網路報稅。記者陳秋雲／攝影

報稅季節來了，因新冠肺炎疫情不見落底，財政部公告繳納期限展延到6月30號，有經濟壓力者，可申請延後1年或最長分36期繳稅。中區國稅局長宋秀玲表示，往年申報期間，一天平均1000多人臨櫃，今年鼓勵網路申報，推出e化繳稅抽獎特別獎金，首獎5萬元，多種網路報稅達分流目的，如非要臨櫃，也可線上取號，採人流總量管制等措施，減少群聚，安心報稅。

宋秀玲表示，以往民眾習慣到國稅局各分局查詢或申報所得稅，各分局平均一天1000多人臨櫃，一小時約100多人。

目前新冠肺炎疫情嚴峻，中區國稅局特別推出e化繳、退稅，民眾自行網路申報，不管在家，辦公室，只要在國稅局以外處所辦理網路申報，包括稅額試算服務確認者，都能參加抽獎，最高獎金5萬元，可抽獎又可保護自己，藉此分散臨櫃人潮。

如果民眾沒有讀卡機，可利用憑證到四大超商，列印查詢碼，回家下載，輕鬆完成網路申報。

民眾如非得到國稅局查詢或申報，可多利用線上取號服務，今年創新運用顏色提醒等候時間，取號畫面，底色是紅色，代表預計等候時間1小時以上，黃色表示約等30分鐘到1小時，綠色代表等候時間30分鐘以下。民眾看顏色，即可判斷何時前往辦理，避開擁擠人潮。

中部5縣市19個報稅服務地點，都有人流總量管制，戶外設等候區，保持社交距離。中區國稅局強調臨櫃辦理，要經過量額溫，戴口罩，實名制，人流總量管制等等層層關卡，如果體溫過高就無法進入臨櫃辦理。宋秀玲呼籲民眾多用網路申報才是王道。

新冠肺炎 疫情 社交距離

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