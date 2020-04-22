台中綠營也怒批軍方竟選學校當集合點 防疫觀念薄弱

海軍磐石艦緊急召回官兵，集合點多數在學校，且未告知校方防疫車一度欲開進校園引發爭議。台中除了台中一中，還有烏日區的東園國小，民進黨議員陳世凱也不禁指責國防部選擇人多地方作為召回集合點，提高社區感染風險，也影響周邊商家的生計及安全。顯示國防部防疫觀念尚嫌薄弱

國軍全台召回人員的集結地方共19處，包括10間學校，共召回705人； 包括台中市烏日區的東園國小有4人、台中一中33人 。

擔任中市議會民進黨團總召的市議員陳世凱說，並不是官兵保持1.5公尺的距離就沒問題，往來複雜環境，會讓疫調變得困難，提高社區感染的風險，也會影響周邊商家的生計及安全。

陳世凱建議，未來除了落實檢疫工作，應與疫情指揮中心建立諮詢管道，讓第一線管理軍官能直接反應疫情相關意見；並提醒國軍辛苦守護國土，也要注意不要讓弟兄、民眾的健康出現漏洞。