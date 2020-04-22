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三峽國光社宅仍有80間空房 備取戶把握明、後天選屋

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市三峽國光青年社會住宅目前仍有80間空屋待入住，新北市城鄉局表示，備取戶可趁明（23日）、後天（24日）到社宅選屋，預計5月中旬簽約並陸續入住。圖／新北市城鄉局提供
新北市三峽國光青年社會住宅目前仍有80間空屋待入住，新北市城鄉局表示，備取戶可趁明（23日）、後天（24日）到社宅選屋，預計5月中旬簽約並陸續入住。圖／新北市城鄉局提供

備取名單要把握機會，新北市三峽國光青年社會住宅目前仍有80間空屋待入住，新北市城鄉局表示，原有中籤的民眾認為北大社區周邊房型選擇豐富，故放棄原本資格，備取戶可趁明（23日）、後天（24日）到社宅選屋，預計5月中旬簽約並陸續入住。

國光社會住宅位在三峽區三樹路與國光路口，鄰近國家教育研究院、台北大學、三峽北大國小及三峽老街商圈，有公車直達土城永寧捷運站及新北、台北市政府，生活機能相當便利。

市府當初有償撥用取得建築用地，採「只租不售」方式興辦社宅，基地面積約1341坪，2棟地上各建10層和12層，共241 戶，1樓規畫店鋪，2樓起作為社宅。建物採用黑灰白3色為底，代表不同類型族群混居概念。

城鄉局表示，國光社宅總計招租241戶，目前還有80間空房提供備取戶遞補選屋，有放棄錄取社宅的民眾表示，因國光社宅靠近北大特區，周邊房型豐富、選擇多樣畫，在同樣價格之下可選擇到更好、更大的屋型，才會放棄社宅的名額。

城鄉局說，新店央北社宅預計在5、6月抽籤，但日前就公告要留做醫護人員安置所，且擔憂疫情尚未趨緩，相關部分目前研議中，也有在招租手冊中提及。

這次備取戶遞補選屋，配合防疫採2天分流人潮來選屋，每小時段選屋人數以12組、24人為上限，現場也將會嚴格執行測量體溫、每小時噴灑酒精等消毒環境，讓民眾有充裕的時間，可以安心選住未來的家。

城鄉局表示，備取戶遞補選屋通知單已陸續寄送，收到通知的民眾應按照通知單上所安排時段前往現場選屋，後續期程預計在5月中旬陸續簽約點交入住、6月起租。

新北市三峽國光青年社會住宅目前仍有80間空屋待入住，新北市城鄉局表示，備取戶可趁明（23日）、後天（24日）到社宅選屋，預計5月中旬簽約並陸續入住。圖／新北市城鄉局提供
新北市三峽國光青年社會住宅目前仍有80間空屋待入住，新北市城鄉局表示，備取戶可趁明（23日）、後天（24日）到社宅選屋，預計5月中旬簽約並陸續入住。圖／新北市城鄉局提供
新北市三峽國光青年社會住宅目前仍有80間空屋待入住，新北市城鄉局表示，備取戶可趁明（23日）、後天（24日）到社宅選屋，預計5月中旬簽約並陸續入住。圖／新北市城鄉局提供
新北市三峽國光青年社會住宅目前仍有80間空屋待入住，新北市城鄉局表示，備取戶可趁明（23日）、後天（24日）到社宅選屋，預計5月中旬簽約並陸續入住。圖／新北市城鄉局提供

社會住宅 醫護人員

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