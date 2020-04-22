高思博：立委、縣市長不要錯亂角色 任意代替總統回答

海軍敦睦艦隊群聚疫情，正重創台灣的新冠肺炎防疫聲譽，國民黨中常委高思博直指蔡英文應將用於期勉行政部門的「誠實以對、不要隱匿」，也實踐在自己所擔任的三軍統帥身上，講清楚決策的角色；更奉勸某些立委跟縣市首長不要錯亂本身的角色，任意代替總統回答，在此時模糊焦點。

高思博在廣播節目和臉書直播中，深入探討敦睦艦隊疫情的原委，發現相關部門面對外界連番質疑疫情管控疑點時，總是存在「滾動式」的修正，不斷更動說詞，這顯示國防部或外交部都應負起防疫不落實的責任，導致疫情蔓延，造成人民恐慌，難辭其咎，根本的責任應該再往上層探究。

高思博認為，總統是三軍統帥，所以能夠調動大規模軍隊移動，遠赴國外，而國防、外交部門都沒有如此的權限，唯有總統能做得到。他指出，蔡總統在疫情紛擾之際，始終神隱，直到最近才在臉書上留言「誠實以對、不要隱匿」，好像「事不關己」。由於敦睦艦隊出航時，美、法等國的船艦就發生過海軍官兵大量感染的實例，況且立委吳斯懷今年曾質詢過敦睦艦隊染疫時該怎麼辦？因此蔡總統不可能對軍艦出遠門的國家大事和外界聲音都不知情，應該講清楚她的決策角色。

高思博說，之前有立委公開披露敦睦艦隊在此時出航其實是另外執行重大機密任務，好像是在替蔡總統回答，他認為，這樣的言論顯然超過國會議員的角色，角色詭異，宛如其是潛伏在國防部的地下指揮官。地方首長也出來喊取消五一連假與封城，還在用誇張語言來吸引媒體目光，不論是國防、外交還是封城，理由應行政部門來說明，由蔡總統親自解惑更有必要，不相干的人就少說一點。