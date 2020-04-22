快訊

防社區感染 韓國瑜：高雄5月3日進行兵推演練

「最毒班機」、酒店女公關結案 無進一步擴大社區風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高思博：立委、縣市長不要錯亂角色 任意代替總統回答

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
高思博在廣播節目中奉勸立委不要錯亂角色，任意代替總統回答。圖／高思博提共
高思博在廣播節目中奉勸立委不要錯亂角色，任意代替總統回答。圖／高思博提共

海軍敦睦艦隊群聚疫情，正重創台灣的新冠肺炎防疫聲譽，國民黨中常委高思博直指蔡英文應將用於期勉行政部門的「誠實以對、不要隱匿」，也實踐在自己所擔任的三軍統帥身上，講清楚決策的角色；更奉勸某些立委跟縣市首長不要錯亂本身的角色，任意代替總統回答，在此時模糊焦點。

高思博在廣播節目和臉書直播中，深入探討敦睦艦隊疫情的原委，發現相關部門面對外界連番質疑疫情管控疑點時，總是存在「滾動式」的修正，不斷更動說詞，這顯示國防部或外交部都應負起防疫不落實的責任，導致疫情蔓延，造成人民恐慌，難辭其咎，根本的責任應該再往上層探究。

高思博認為，總統是三軍統帥，所以能夠調動大規模軍隊移動，遠赴國外，而國防、外交部門都沒有如此的權限，唯有總統能做得到。他指出，蔡總統在疫情紛擾之際，始終神隱，直到最近才在臉書上留言「誠實以對、不要隱匿」，好像「事不關己」。由於敦睦艦隊出航時，美、法等國的船艦就發生過海軍官兵大量感染的實例，況且立委吳斯懷今年曾質詢過敦睦艦隊染疫時該怎麼辦？因此蔡總統不可能對軍艦出遠門的國家大事和外界聲音都不知情，應該講清楚她的決策角色。

高思博說，之前有立委公開披露敦睦艦隊在此時出航其實是另外執行重大機密任務，好像是在替蔡總統回答，他認為，這樣的言論顯然超過國會議員的角色，角色詭異，宛如其是潛伏在國防部的地下指揮官。地方首長也出來喊取消五一連假與封城，還在用誇張語言來吸引媒體目光，不論是國防、外交還是封城，理由應行政部門來說明，由蔡總統親自解惑更有必要，不相干的人就少說一點。

疫情 敦睦艦隊 高思博

延伸閱讀

北市也要封城演練 陳時中：我們離封城還很遠

艦隊染疫 蔡總統致歉：決不護短

蔡英文敦睦風暴的「尊重」vs. 李登輝拉法葉案的「悉」

敦睦艦隊引爭議 陳時中：多關懷、少責難 怕自亂陣腳

相關新聞

避免「阿紅」被壓成「蟹餅」 米倉國小成立陸蟹保育區

位於新北市八里區的米倉國小，校園周遭常有陸蟹「紅螯螳臂蟹」出沒，紅通通的模樣被師生暱稱為「阿紅」，因5月起為阿紅活動高峰...

林口匝道又要禁左轉 新北、桃園達共識將試辦一個月

國道一號林口交流道路段尖峰時段經常性壅塞，先前規劃林口A南下出口匝道禁止左轉，期盼解決回堵車流，但因桃園民眾反對喊卡，交...

拼湊海軍確診足跡 盧秀燕：國防部應參加防疫會議釋疑

台中市政府每周開「嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心防疫會議」市長盧秀燕今主持會議表示，她強調，敦睦艦隊群聚感染爆發以來...

台南體育公園2蒸汽機關車修復完工 發現不為人知的歷史

1982年退役的台灣總督府C551、D512蒸汽機關車，經台南市文化資產管理處從去年展開修復，今天結合工務局竹溪橋通車舉...

綠北市黨部主委惡鬥 黃慶林批薛凌賄選送地瓜遭踢館

台北市黨部主委黃慶林今天率眾到民進黨中央黨部檢舉前立委薛凌陣營為了參選北市黨部主委送地瓜給黨員，涉嫌買票賄選，結果被踢館...

台中綠營也怒批軍方竟選學校當集合點 防疫觀念薄弱

海軍磐石艦緊急召回官兵，集合點多數在學校，且未告知校方防疫車一度欲開進校園引發爭議。台中除了台中一中，還有烏日區的東園國...

高思博：立委、縣市長不要錯亂角色 任意代替總統回答

海軍敦睦艦隊群聚疫情，正重創台灣的新冠肺炎防疫聲譽，國民黨中常委高思博直指蔡英文應將用於期勉行政部門的「誠實以對、不要隱...

KO荔枝殺手！ 新北放出20萬隻平腹小蜂

俗稱「臭屁蟲」的荔枝椿象，2009年入侵台灣，近年擴散至全台各地，每年3、4月是繁殖高峰期，危害荔枝及龍眼生長，造成農友...

敦睦艦總統道歉、嚴德發自請處分　侯友宜：檢討是好事

海軍敦睦艦隊27名成員染疫，防疫疏失引發外界質疑，國防部昨晚公布首波懲處名單，部長嚴德發也自請處分。總統蔡英文今早也向國...

台中慈濟醫院改裝採檢站 防疫智慧躍上國際期刊

台中慈濟醫院原於急診室外以帳篷隔離實施採檢，但每次採檢後，防護裝備需拋棄，耗量驚人。因應疫情可能帶來大量採檢需求，急診室...

勞動部安心上工門檻高？柯文哲：先幫企業度過危險期

中央針對勞工紓困提出「安心即時上工」計畫，但新北市長侯友宜認為門檻過高，導致新北半數申請民眾不符資格，台北市長柯文哲上午...

口罩3.0上路！超商插卡預購口罩 北市民眾直呼超級快

新冠疫情升溫，口罩成了民生必需品，政府推出「口罩3.0」，今天上午8點啟用，民眾帶著健保卡，前往4大超商，插卡就可預訂口...

熱門新聞

影／神秘軍車開進校園等載官兵影像曝光 校怒：太誇張

疫情升高 澎縣長賴峰偉要求全縣外出戴口罩：否則開罰3000元

獨／國際向新北求援 「Yu Ih Hou」寄防疫物資秀國旗

夠霸氣！確診者足跡小港郵局讓員工放2周假

影／確診足跡欠完整 謠言害歸仁市場遭殃

口罩3.0上路！超商插卡預購口罩 北市民眾直呼超級快

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。