北北基16惜食餐廳推免到店送餐服務 防疫也能輕鬆惜食
呼籲世界地球日，新北市推動惜食觀念，藉此喚起大眾對惜食議題的重視；另外為了配合新冠肺炎防疫，北北基許多惜食分享餐廳均提供免到店送餐服務，方便民眾在家也能輕鬆惜食。
格外品是因規格、外觀不符合市場標準而被淘汰的農產品，淘汰率高達4成，不僅浪費許多資源，也讓農民辛勞被糟蹋，為解決食物浪費問題，新北市農業局規劃「惜食分享餐廳」計畫，透過「惜食物流平台」媒合餐飲業者使用全台各地有機、友善的「格外品」，呼籲民眾共同珍惜食物，也希望協助銷售農產品，不讓農民辛苦白費。
農業局表示，新北販售的格外品包含胡蘿蔔、馬鈴薯、櫛瓜、蘋果、黃瓜、白蘿蔔、香菇、奇異果等多種蔬果，格外品並非每日都有，品項內容也不一定，格外品的價格會比一般市售蔬果價格便宜些，約落在市售價6至8折。
農業局表示，目前並未設置惜食食材購買專區，民眾如想購買格外品，可查詢惜食餐廳如原粹蔬食作、品鮮果市集、天然茶莊等，民眾可向參聽洽詢今日的格外品，以便購買。
另外，目前北北基有16間惜食分享餐廳提供多元送餐服務，民眾如果不方便到店消費或取貨，可以透過手機或電腦，請餐廳、外送平台或宅配等多元方式送餐，詳情可上「惜食分享餐廳」粉絲專頁查詢。
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