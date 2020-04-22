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疫情仍嚴峻 新北續封公有場館到五一連假後

中央社 / 新北22日電

敦睦艦隊疫情仍嚴峻，且五一勞動節連假將至，新北市長侯友宜認為公有室內場館仍不宜開放，決定持續封閉到五一連假後，再依疫情是否舒緩考慮是否開放，以減少群聚感染風險。

侯友宜今天召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第45次應變會議」暨市政會議，會中聽取消防局的簡報，期勉新北建構「全災型智慧救災系統」，透過建置1.3萬處的CCTV、及河川警衛、土石流監看等系統，提高防汛期預警功能，也能夠隨時掌握災情的狀況。

由於新北市各公有封閉型場館從3月20日起暫停開放，近來因學生有考試需求，希望使用閱讀室等聲音傳出，但侯友宜仍認為應審慎因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，要求公有場館持續封閉到五一勞動節連假結束後，再研判疫情是否舒緩，如果疫情趨緩，將請各局處做好防疫準備工作，選擇「最有把握」、「最有需要」的地方逐一開放。

侯友宜會後接受媒體聯訪時表示，公有場館原本規劃再封閉一週，但是隨著敦睦艦隊疫情的爆發，官兵足跡遍及全台且從4月18日起集中檢疫14天後，將遇上五一勞動節連假，因此，新北防疫上不能不謹慎面對。

侯友宜表示，目前擔憂連假可能造成交叉跟群聚感染的風險，因此，若5月疫情有舒緩且未發生交叉跟群聚的感染，將會採取彈性適度的開放，但現階段是不適宜開放。

他也對武漢類包機返台並送到新北市的集中檢疫所一事表示，市府有派人去關心、協助，也希望大家能夠共體時艱，互相包容；至於疫調用電話是否容易被當成詐騙的問題，侯友宜表示，新北市的疫調採取面對面的疫調及電話疫調，兩種方式交叉使用。到目前為止，新北疫調沒有碰到困難。

疫情 侯友宜

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