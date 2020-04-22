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林口匝道又要禁左轉 新北、桃園達共識將試辦一個月

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
每到上下班時刻，林口交流道及平面路段可見大批車流。圖 / 洪孟楷國會辦公室提供
每到上下班時刻，林口交流道及平面路段可見大批車流。圖 / 洪孟楷國會辦公室提供

國道一號林口交流道路段尖峰時段經常性壅塞，先前規劃林口A南下出口匝道禁止左轉，期盼解決回堵車流，但因桃園民眾反對喊卡，交通部長林佳龍日前至林口會勘時，允諾一個月內協調新北、桃園兩市溝通；昨日交通部也與兩市召開協調會，現場達成初步共識，禁左方案待兩市討論好配套措施及時程後，將先試辦1個月，並視試辦情況再行研議。

林口交流道上、下匝道車流量過大，但因儲車空間不足、路段車流飽和，導致嚴重壅塞，新北及桃園交通局去年3月會勘後，原決議實施禁止左轉文化一路（公車除外），改至文化二路再左轉，以紓解跨橋直行及北上匝道車流，但因桃園地方反對停辦。

昨日協調會中，交通部高公局也提出大數據，國道南向路段約81%車輛從雙北前往桃園，匝道出口回堵易影響主線順暢，上午尖峰時段車速約30至50公里；北向路段約86%車輛從桃園地區前往雙北，下午尖峰時段車速約40至60公里(受五股出口影響)。

洪孟楷表示，透過大數據可以發現，禁左方案將可能改善林口交流道及當地交通，因此新北及桃園市府昨也達成共識，將先試辦一個月A南出口匝道上午晨峰(07:00-09:00)禁左、B北入匝道下午昏峰(17:00-19:00)禁左；如果效果好就持續辦理，若不如預期，則再研擬其他措施。

新北市交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅表示，兩市已達成初步共識，將朝禁左方案試辦，將於一個月內會同桃園交通局研擬相關配套措施及試辦時間，一個月後交通部會再開檢討會，確認實施方式及時間。

交通部昨與新北、桃園兩市召開協調會，達成初步共識，將試辦禁左方案一個月。圖 / 洪孟楷國會辦公室提供
交通部昨與新北、桃園兩市召開協調會，達成初步共識，將試辦禁左方案一個月。圖 / 洪孟楷國會辦公室提供

林口 國道

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