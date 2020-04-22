敦睦艦總統道歉、嚴德發自請處分　侯友宜：檢討是好事

海軍敦睦艦隊27名成員染疫，防疫疏失引發外界質疑，國防部昨晚公布首波懲處名單，部長嚴德發也自請處分。總統蔡英文今早也向國人道歉，強調絕對不會護短。對此，新北市長侯友宜表示，檢討是一件好事，檢討後再一起向前走，團結打擊新冠病毒。

侯友宜今早出席世界閱讀日防疫書單推薦活動，受訪時他表示，全民防疫過程中，發生敦睦艦嚴重過失，大家都要一起來補洞。他強調，防疫沒有分你我，「有過錯，承認了就趕快把過錯補過來」希望過程中，不斷檢討精進，做好超前部署，才能把疫情降下來。

侯友宜說，現在只有一個敵人，新冠病毒就是我們共同打擊對象。防疫過程中，所有國人都要團結，因此檢討是一件好事，檢討後再往前走，把正向力量發揮出來，才能順利度過。