台中慈濟醫院改裝採檢站 防疫智慧躍上國際期刊

台中慈濟醫院原於急診室外以帳篷隔離實施採檢，但每次採檢後，防護裝備需拋棄，耗量驚人。因應疫情可能帶來大量採檢需求，急診室主任李冠儀將醫院急診室改裝特殊隔離採檢站，目前已採檢超過200例，並將成果寫成「壓克力窗作為個人防護設備（PPE）保護的物理屏障」一文，刊登在「美國急診醫學期刊」。

李冠儀表示，採檢站的概念來自新竹馬偕醫院急診科醫師曾毓淇，原本的概念是設置一個採檢專用貨櫃屋，並在貨櫃屋開窗裝上手套，讓採檢人員在貨櫃屋內採檢，與受檢人員完全隔離，除可因應大量採檢需求外，也可降低採檢人員在採檢過程中遭到感染的風險。

李冠儀則將這個概念進一步延伸，利用台中慈濟醫院急診室內現有空間，將原本面對室外窗戶玻璃改成壓克力，並在上面開孔裝上手套，降低成本；採檢醫師也不需著防護裝，因穿脫防護裝需半小時，省時還可減少個人防護裝備的使用量，更能保護採檢的醫護人員。

李冠儀說，將採檢醫師與病人分隔室內、外，透過對講機互相溝通，病人端在室外，空氣是流通的，消毒相對簡單，每次採檢後直接使用次氯酸水或酒精噴灑，間隔5至10分鐘風乾後，就可以安排下一位病人採檢，除了確保採檢雙方安全，也可以縮短採檢時間。

李冠儀將改裝成果，與澳洲格里菲斯大學公衛博士候選人顏采如及新竹馬偕醫院急診科曾毓淇共同寫成「壓克力窗作為個人防護設備（PPE）保護的物理屏障」一文，刊登在「美國急診醫學期刊」，顯示該期刊對台灣防疫智慧的肯定。