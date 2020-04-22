蘆洲永康公園地下停車場 6月完工將提供120個車位

新北蘆洲區永康公園附近老舊社區多，有龐大的停車需求，新北交通局指出，總經費1億9132萬餘元的永康公園地下停車場工程，預計今年6月完工，屆時將提供120個汽車停車位，同時也改建公園內的兒童遊戲區，增加特色共融性遊具。

新北交通局長鍾鳴時說，經過調查評估及協調地方民意後，永康公園規劃闢建地下3層停車場，以省能源、省資源、低汙染為設計理念，採自然通風對流，提供民眾舒適、環保的停車環境。

停車管理科長吳政諺說，永康公園地下停車場工程中央補助約1億408萬元，新北以停管基金自籌8724萬餘元，2018年12月18日開工後，預計6月完工後還需約3個月申請使用執照時間，才能正式啟用。

鍾鳴時表示，永康公園地下停車場將配置車牌辨識系統等全自動智慧化的停車環境，新北2018年前只有18座智慧停車場，只占整體立體停車場21%，預計4年內要把新北既有、新增的112座立體停車場，全面打造為全智慧停車場。