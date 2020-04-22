新北消防局爭取設置防災科技體驗館等 增強消防能量

新北市消防局近年計畫建構防災科技體驗館、火災鑑識中心和消防專業訓練中心，目前都已規畫，只等場地、經費及政策協助，局長黃德清希望今年內都會有進展。侯友宜則提醒5月起進入汛期，防疫也要防災，不能荒廢市政。

黃德清今天在市政會議報告，他表示，今年1到3月各項災害死傷人數明顯減少，顯然努力已浮現效果，希望爭取更多軟硬體設備，讓新北消防做得更好。以工廠火災為例，過去2、3天就發生1件，如今1年才20件左右。

新冠肺炎疫情期間，消防局已設立溪崑等8支專責防疫專隊，協助後送相關病患；今年也建置地震火災警示系統，配合新北災訊E點通，希望提供民眾更多資訊，避免救災或活動受影響。

他說，今年到2022年預定設立坪林分隊等7個單位，其中三峽大埔分隊將配警犬，加上規畫中的防災科技體驗館、火災鑑識中心和消防訓練中心，對新北未來消防工作將更有保障。

黃德清表示，防災科技體驗館目前在三重尋找合適地點，希望透過都市更新取得3千坪公益回饋空間設置；消防局現有火調科，希望比照消防署升格為鑑識中心，期盼今年就有進度。

消防專業訓練中心則希望和消防署合作，黃德清說，目前消防署在南投有全國唯一的訓練中心，新北在汐止寶長坑有訓練中心，但場地偏小、設備不足，如果能在北部也設立訓練中心，應有很大幫助。

「10年來消防局進步很大」侯友宜說，過去消防局調度派遣要84秒，如今已降到20秒；院外心臟停止（OHCA）過去康復出院率3.1%，去年提高到9.66%共1434人，今年前3個月已經增加到10.56%；火災發生降30%、死亡率降16%，都值得肯定。