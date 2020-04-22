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深圳台商回饋鄉里 千片口罩贈新北泰山奇蹟之家

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
台商游淑燕今與立委洪孟楷一同捐贈1000片口罩給「泰山奇蹟之家」。記者吳亮賢 / 攝影
台商游淑燕今與立委洪孟楷一同捐贈1000片口罩給「泰山奇蹟之家」。記者吳亮賢 / 攝影

新冠肺炎疫情升溫，各地忙著籌措防疫物資，在深圳打拼20年的台商游淑燕，透過立法委員洪孟楷捐贈1000個口罩和50個環保側背袋，幫助新北市泰山區天主教主顧修女會「泰山奇蹟之家」抗疫。游淑燕表示，泰山是自己土生土長的家鄉，希望能拋磚引玉，回饋鄉里。

游淑燕指出，自己長時間在大陸深圳工作，目前身兼深圳台商會副會長，適逢肺炎疫情衝擊全球，台商協會2月時已捐贈了2.6萬套醫用防護服及33.5萬雙醫用手套，支援武漢、深圳等地的醫療人員。

除了幫助大陸外，游淑燕也掛念著家鄉同胞；她表示，特別透過台商協會自國外購買了1000片口罩，希望捐贈給泰山的弱勢團體，在立委洪孟楷介紹下，今上午一同將物資送到「泰山奇蹟之家」。

洪孟楷指出，游淑燕1997年創立游城集團，是專供全球嬰兒車、玩具知名品牌的布料大廠，近年更致力於功能性布料研發，這次接到游董事長請託，希望能將手邊1000個口罩，捐贈給家鄉泰山的弱勢團體，能一同做公益備感榮幸。

洪孟楷表示，泰山奇蹟之家是服務社區長輩的關懷據點，平均每月服務350個家庭，提供居家服務、喘息服務、日間照顧、送餐服務，其中受照顧長者、工作人及志工，都需要口罩供應，雖然1000個口罩看似不多，但對捐贈者是份心意，對受贈者更是儲備必需品。

奇蹟之家副主任歐陽怡安表示，奇蹟之家個案管理者近400人、日照中心56人、居家服務250人、送餐服務50人，主要服務範圍在泰山、五股，以口罩部分，

照服員及居服員替換頻率較高，一天至少需要2片。

歐陽怡安說，疫情開始以來，中央及地方政府皆有供應長照單位口罩，照服員及居服員一周可拿到14片，目前數量尚充足，但其他非長照、醫療單位的公益團體，因無法直接獲得政府資源，較缺乏抗疫物資，因此這次奇蹟之家獲贈的1000片口罩，也會捐助給泰山、五股地區的華山基金會及其他團體。

台商游淑燕(右)今與立委洪孟楷一同捐贈1000片口罩給「泰山奇蹟之家」。記者吳亮賢 / 攝影
台商游淑燕(右)今與立委洪孟楷一同捐贈1000片口罩給「泰山奇蹟之家」。記者吳亮賢 / 攝影
泰山奇蹟之家主要服務範圍在泰山、五股，提供居家服務、喘息服務、日間照顧、送餐服務。記者吳亮賢 / 攝影
泰山奇蹟之家主要服務範圍在泰山、五股，提供居家服務、喘息服務、日間照顧、送餐服務。記者吳亮賢 / 攝影

口罩 台商 洪孟楷

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