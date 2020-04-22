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勞動部安心上工門檻高？柯文哲：先幫企業度過危險期
中央針對勞工紓困提出「安心即時上工」計畫，但新北市長侯友宜認為門檻過高，導致新北半數申請民眾不符資格，台北市長柯文哲上午出席里長座談前受訪，對於北市會不會另外推出一些補救措施？柯文哲說，坦白講，最理想是不要讓企業倒閉。
柯文哲說，台北市推出2200多人的失業救濟方案，也只有這2000多個，台灣就業是上千上萬，所以現階段薪資補助 ，要企業怎麼維持住員工，這很重要，如果可以維持，疫情結束可以反彈回去，如果讓企業都倒閉，員工失業，就算疫情過去，要恢復比較困難，或恢復要相當長的時間。
柯文哲說，現階段最理想是如何讓那些企業，薪水發少一點，但可以維持生活所需，企業結構不要破壞掉，坦白講 失業救濟是最後手段，重要是如何幫助企業度過危險期，這才是紓困方案最高的原則。
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