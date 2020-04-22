口罩3.0上路！超商插卡預購口罩 北市民眾直呼超級快

新冠疫情升溫，口罩成了民生必需品，政府推出「口罩3.0」，今天上午8點啟用，民眾帶著健保卡，前往4大超商，插卡就可預訂口罩，並至超商櫃檯繳費，即可完成訂購，取貨時間為4月30日至5月13日。

記者實地走訪，有民眾準時8點在超商搶頭香，且非常快速完成操作，附近的藥局也未見排隊人潮，僅個位數民眾等藥局開門，似乎達成分流效果，超商、藥局都不用排隊。

家庭主婦的葉小姐，8點就在超商預購口罩，被問到操作心得，她直呼「非常快」，她一次預購3人份，包括自己及家中2位小朋友，一下就用好了，不到2分鐘，之前政府推出「口罩2.0」，但需要讀卡機，比較不方便，所以還是去藥局買口罩，今天嘗試在廠商預購口罩。

葉小姐也說，在超商預購口罩，有個小缺點，就是看不到小朋友口罩樣式，以往在藥局購買，至少能看到口罩實體，若尺寸不符，可以選擇不買，但在超商預購口罩比較冒險，要等到貨後才知道尺寸是否適合。

至於鄰近的藥局，表定9點開放購買口罩，以往7點就出現排隊人潮，但今天直至8點15分，才出現第1位民眾，且直至開賣時間，也才3位民眾等著賣口罩。

隊伍最前頭的谷小姐受訪時說，今天不見排隊人潮，自己也感到納悶，以為沒賣口罩，還去跟藥局人員確認，她是記者提醒後，才知道4大超商今天開放預購口罩。