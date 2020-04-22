北市封城演習？柯文哲：下周先做桌上演習
針對部分縣市政府開始著手做封城演習，台北市長柯文哲上午出席里長座談前受訪指出，台北市封城不是要封就封， 北市還有中央部會，預計下周會做正式桌上演習，但前置作業還是要做，也都有一直在做。
柯文哲指出，很多縣市都在做封城演習，一般演習先書面作業，再採桌上演習，最後才實兵演練，到實兵演練時成本也比較高，大規模演練調動人，台北市的封城，遠比想像困難，因為不是自己在做、自HIGH，比方說，行政院、立法院關起來，怎麼做？坦白講，台北市還要跟中央協調。
柯文哲說，大概兩周前，北市消防局陸續跟消防署一直在研商 ，台北市封城，不像想像說要封就封，還有中央部會，實兵演練成本太高，事實上在這之前，桌上演習或許一次還不夠，已經開始在安排了。
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