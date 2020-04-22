口罩3.0上路 柯文哲：預約一次再領一次很麻煩

口罩實名制3.0上午8時正式上路，新增四大超商KIOSK事務機預購，4月30至5月13日期間在原預購門市取貨。

對於北市正推動口罩自動販賣機，是否受影響？ 會不會提前上路？台北市長柯文哲上午出席里長座談前受訪指出，就人的行為，直接付錢拿東西，這最直接，還要預約一次、再領一次，去直接按一按拿到走了就好了，何必再走第二趟，「唉！很麻煩。」

柯文哲說，口罩販賣機就好像有實體商店、有網路商店，應該是試驗各個不同年齡層或是不同需求。他認為，如果不影響現在的用量，其實14天買9片，他是主張可以延長，既然供應量，目前中央庫存量夠，14天買9片，改成28天買18片，理論上可以減少大家購買次數。

柯文哲說，現在是一期一期賣，就可以發現一開始賣得多，後面賣得少，如果設計成不管線上、線下購買，訂單下了 ，14天內不能再買，這樣每天會比較平均，但他只是建議，這還是中央決定。

柯文哲說，疫情還是會拖一段時間，所以不斷的反省改進，這是他的文化，現在看口罩販賣數，有呈現周期，前面會多、後面會少，現在還有線上、線下，老百姓會搞混，他還是主張現階段口罩要管制，只是說存量夠的話，是不是改成4周買一次，買一次以後，期間內不管14天、28天不能再買，這樣會把週期性買口罩平均掉，這是他觀察購買數字的建議。