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中央安心上工計畫新北資格不符率達6成 今開會可能放寬

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
安心上工計畫效果遠不如預期，勞動部傳出今天將檢討修正，可能放寬資格限制。圖／新北市府提供
安心上工計畫效果遠不如預期，勞動部傳出今天將檢討修正，可能放寬資格限制。圖／新北市府提供

新北市府推出的好來工作計畫，光前2天就爆量，超出預定經費名額。勞工局長陳瑞嘉今天表示，安心上工計畫全國資格不符率約5成，新北高達 6成，各縣市不斷向中央要求放寬資格限制，勞動部今天將開會檢討修正。外界認為投保時間、金額限制都是重點。

安心上工計畫規定申請者須於申請日前6個月內投保勞工保險或就業保險，保險時間滿2個月，且最近一次投保薪資在2萬3800元以下。

但許多人未投保或薪資高於規定，導致看的到吃不到，其中有3成是中低收入戶。新北市長侯友宜多次呼籲中央放寬資格，但勞動部不遲無回應，市府前天投入防疫基金推出好來工作計畫，希望補救安心上工計畫不足之處。

社會局長張錦麗今天參加新北市第45次防疫應變中心會議，她表示，目前好來工作計畫有312人申請，其中257人符合資格已經派工，不符合的大多不是新北市民，無法適用。

原本好來工值作計畫僅投入1180萬經費，匡列233個名額，但如今前2天就超出名額，看來顯然不夠，侯友宜先前表示會再持續籌措防疫基等經費支應。

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