北市封城演練 柯文哲:下週桌上演習
新冠肺炎疫情未緩，台北市長柯文哲表示，約兩週前就已陸續跟消防署協商、安排封城前置作業等，下週先桌上演習，也需要跟中央協調。
新冠肺炎疫情未緩解，台北市長柯文哲今天出席民間企業防疫物資捐贈記者會，接受媒體聯訪時被問及台北市封城準備。
柯文哲說，台北市封城比想像困難，因為還要跟中央協調，例如行政院立法院若關閉該怎麼做。並說兩週前就陸續跟消防署研商，也有在做相關準備，「大概下週正式桌上演習」。
柯文哲指出，實兵演練成本太高，在這之前要先前置作業、可能不只一次，已經在安排了。
媒體追問怎麼看待敦睦艦隊染疫一事，柯文哲表示，軍隊是國家命脈，出了問題就該檢討，「但是也不要用獵女巫、燒女巫的方式」。
對於北市官兵足跡是否公布，柯文哲表示他主張全台灣要一致公布，「我們當時接到這情形，問中央要公布到什麼程度，他說這要地方政府自己決定」，柯文哲表示，還是按照中央的疫調公布原則來處理。
柯文哲呼籲公布疫調與否應該有個統一標準、不是讓地方政府看著辦，「這不是我的作風，只是說我現在是捕手，不是投手、不是打擊手，投手投出來，不管是暴投什麼都要去接」。
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