台中慈濟改裝採檢站 台灣防疫智慧登國際期刊

台中慈濟醫院急診室改裝特殊隔離採檢站，成果寫成「壓克力窗作為個人防護設備（PPE）保護的物理屏障」一文，刊登在「美國急診醫學期刊」。

台中慈濟醫院今天表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情有大量採檢需求，急診室改裝特殊隔離採檢站，急診科主任李冠儀將改裝成果，與澳洲格里菲斯大學公衛博士候選人顏采如及新竹馬偕醫院急診科曾毓淇共同撰寫成「壓克力窗作為個人防護設備（PPE）保護的物理屏障」一文，刊登在美國急診醫學期刊（The American Journal of EmergencyMedicine）。

李冠儀表示，採檢站的概念來自曾毓淇，原本的概念是設置一個採檢專用貨櫃屋，在貨櫃屋開窗裝上手套，讓採檢人員在貨櫃屋內採檢，與受檢人員完全隔離，除可因應大量採檢需求外，也可降低採檢人員在採檢過程中遭到感染的風險。

李冠儀進一步延伸，利用台中慈濟醫院急診室現有空間優勢，將原本面對室外窗戶玻璃改成壓克力，並在上面開孔裝上手套，不僅成本降低，還可減少個人防護裝備的使用量，更能保護採檢的醫護人員。

顏采如表示，3月底看到台中慈濟醫院採檢站的新聞報導，覺得一定要讓全世界知道台灣對於新冠肺炎防疫的智慧與貢獻，聯繫李冠儀，瞭解採檢設施的設計概念與理念，並徵得曾毓淇同意，著手撰寫文章投稿，沒想到美國急診醫學期刊收到文章立即接受，顯示該期刊對台灣防疫智慧的肯定。

李冠儀感謝各相關單位支持實踐概念，將台灣防疫智慧推向國際舞台。希望國際期刊文章的發表，能為全世界疫情帶來正向積極的貢獻。