疫調公布到什麼程度？柯文哲：不是讓地方政府看著辦

海軍敦睦艦隊已27人感染新冠肺炎，疫情指揮中心將疫調結果交給地方，由各縣市自行決定是否公布，但公布的內容，各地不同調，引發爭議。對此，台北市長柯文哲上午出席里長座談前受訪指出，他覺得公布與否、公布到什麼程度，中央還是應該有一個統一標準，不是讓每個地方政府看著辦。

柯文哲還說，這不是他的作風，只是說，他現在是捕手，不是投手、不是打擊手，投手投出來，不管是暴投還是甚麼，都要去接。

柯文哲說，他是主張全台灣應該要一致公布，當時北市問中央，要公布到甚麼程度，中央說這要地方政府自己決定 ，他一向很喜歡SOP，大家都一致，從以前不管中央集中檢疫所地點，一下子公布、一下不公布，坦白講，做為為地方政府，會搞不清楚到底怎麼辦。

柯文哲說，至於最後北市決定這樣公布，決定按照陳時中講話，他也是「順時鐘」， 可以控制的話不講，覺得會有失控，完全沒辦法掌握的，就拿出來講。

柯文哲說，基本上他還是按照中央疫調公布原則在處理，因為北市這個感染者，疫調也拖了半天，詳細調查，如果有戴口罩時間短就沒有公布，口罩拿下來時間長的就公布，他覺得公布與否、公布到什麼程度，中央還是應該有一個統一標準。

台北市副市長黃珊珊也說， 昨天她已經講過公布原則，感染者去6個地方，有3個是公共運輸地點，當天就消毒，另外兩處，一個是他女友家，只有女友要被隔離，另外是一間是自助洗衣店，裡面沒有人，也做了清消，公布與否，是 按照市長講的原則公布。