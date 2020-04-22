中央發20萬疫情警示簡訊 柯文哲：我覺得這個是危機

敦睦艦隊已27人感染新冠肺炎，疫情指揮中心調查足跡，針對停留15分鐘以上地點發出簡訊，陸續有20萬人收到。台北市長柯文哲上午出席里長座談前受訪指出，發了20萬封細胞簡訊，就他的醫學專長，他覺得這個是危機。

柯文哲也說，軍隊還是國家命脈，出了問題該檢討還是要檢討，但也不要用獵女巫、燒女巫的方式，所以他講正直誠信，是很重要文化。坦白講，這已經是跨部會，應該中央出來說要怎麼解決，這不是衛福部的事，還牽涉到軍方，該怎麼解決就怎麼解決。

柯文哲說，現在是在危機的階段，但他在台大當小醫生時，發現開刀不順在流血，罵小醫生、小護士，血也不會止掉，他很佩服當時的老師洪啓仁教授，越亂他越安靜，越是混亂，不要急著去罵誰，先把問題解決，罵小醫生小護士血也不會止，該夾的地方夾起來，全部處理完，要罵人再罵人。

柯文哲說，就他的專業 ，他也覺得這是危機，就把問題解決掉，這不是燒女巫的時候。