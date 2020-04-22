影／敦睦艦隊染疫官兵趴趴走 新北場館封閉再延長10天

新北市公有場館封閉1個多月，引發民眾怨言。新北市長侯友宜今天宣布，因敦睦艦隊官兵感染新型冠狀病毒肺炎，新北市公有場館封閉時間再延長到5月3日，總共10天，等五一連假過後再視疫情狀況決定是否開館。

目前全球有184國、250萬人感染新冠肺炎，致死率約6.8%，新北確診個案已達90例，敦睦艦隊官兵確診讓國內新增3例，官兵下船休假3天，參加許多社區活動，直到18日才召開，新北也是活動區域，其他民眾受風險高，市府決定觀察到5月1日。

新北市國民運動中心等公有場館因國外確診人數回流台灣，3月19日起宣布封閉2周，原本4月2日解禁；後來碰上清明連假旅遊人潮群聚，再延2周到本月16日，結果發現計算時間不號足又延到明天；如今發生敦睦艦隊官兵感染，再度延之。

「我知道大家對場館一直封閉有聲音」侯友宜說，這次敦睦艦隊官兵確診新冠肺炎，新北雖只有1人，且該做的居家檢疫、隔離都已做，也處理好台商包機，但軍方18日召回官兵集中檢疫，要到五一才滿14天，又碰上3天連假，「會不會又爆發人潮導致交叉群聚感染？都要做好準備。」

侯友宜說，他知道學生即時考試需要用到閱讀室，但防疫優先，造成的不便請市民包涵，要視敦睦艦隊官兵疫情是否紓緩，再選擇最有把握、有需要的地方逐一開放。

他說，疫情目前看來對對新北影響不深遠，但疫調沒一個有把握，尤其感染源無法研判出來，無症狀確診案例或源頭不精準，都須戒慎恐懼。