聽新聞
test
0:00 / 0:00

憶父親劉炳偉 劉美芳：重情義、廣善緣、造福地方

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
前台灣省議會議長、前立委劉炳偉（左起）今天凌晨在板橋中興醫院過世，他女兒新北市議員劉美芳回顧父親的一生，就是重情義、廣善緣、造福地方。圖／翻攝劉美芳臉書
前台灣省議會議長、前立委劉炳偉（左起）今天凌晨在板橋中興醫院過世，他女兒新北市議員劉美芳回顧父親的一生，就是重情義、廣善緣、造福地方。圖／翻攝劉美芳臉書

前台灣省議會議長、前立委劉炳偉今天凌晨在板橋中興醫院過世，享壽67歲，他女兒新北市議員劉美芳今晚在臉書指出，回顧父親一生，重情義、廣善緣、造福地方，留給她最好的典範及回憶。

劉美芳說，她父親在生前對於朋友的真誠及付出，卸下公職數十年後仍有各方朋友常來聚首及敘舊，任省議會議長時對板橋重大建設及發展更是大力推動，父親留下的不只是朋友情誼，新北重大建設裡也有父親爭取的影子。

劉美芳指出，大時代的政治人物，父親曾扮演台灣過去發展的重要人物，做人處事情深義重，堪稱世間楷模典範，也可說不枉此生，除了是她的父親，也是她政治方面最重要的導師。

劉美芳表示，去年父親重病，她花許多時間陪伴，也放棄板橋立委選舉的提名初選，因此換取更多與父親相處的時間，盡一個為人女的孝心，感謝上天給她多一點的時間來陪父親，但天不從人願，父親依然離她遠去。

劉美芳說，感謝父親的好友、長官關心，相信她父親劉炳偉留下最珍貴的資產是「對人真心、對事用心」。

延伸閱讀

劉炳偉叱吒政壇風雲 見證板橋一頁滄桑

前省議會議長劉炳偉病逝 享壽67歲

省議會前議長劉炳偉病逝 女兒劉美芳仍堅強關心疫情

相關新聞

銅鑼灣書店老闆遭潑漆 柯文哲：這樣的行為必須制止

銅鑼灣書店即將在台灣開幕，今天早上書店老闆林榮基遭到不明男子潑灑紅色油漆，台北市長柯文哲今在臉書指出，自由以不侵犯他人的...

憶父親劉炳偉 劉美芳：重情義、廣善緣、造福地方

前台灣省議會議長、前立委劉炳偉今天凌晨在板橋中興醫院過世，享壽67歲，他女兒新北市議員劉美芳今晚在臉書指出，回顧父親一生...

瑞芳基隆河步道工程設計差 地方憂有危險

新北市瑞芳區基隆河岸龍川段，水利署增設護岸及巡防步道，今年一月終於開始施工，但居民又發現，施做步道高度太低、斜坡太陡，志工巡護有危險，今(21)日立委賴品妤服務處及市議員林裔綺會勘，希望在還沒完成工程前，盡快改變設計。

慰勞防疫人員 淡水區長贈四百盒水果打氣

新冠肺炎病毒疫情，全球持續發燒，新北市淡水區長巫宗仁為了對防疫工作第一線人員表示感謝，今(21)日下午特別準備四百盒水果禮盒，送給在防疫工作第一線的公務人員，給他們鼓勵之外，更要慰勞他們的辛苦與付出。

兩千株向日葵綻放 貢寮龍門公園滑草趣

貢寮區龍門里自106年開始在台2線旁的龍門公園坡上復育台灣原生百合，在里內志工照料下，種植多達五千多株的百合，而里辦公處也種植酒瓶椰子、羅漢松、向日葵，最近兩千多株向日葵綻放，加上公園內有趣的滑草坡設施，成為親子休閒的好去處。

石門風箏公園爭取活化 地方盼添觀光設施

新北市石門區風箏公園落成多年，佔地廣闊但卻是沒有太多的人潮駐足，為此當地里長許阿煌期盼能夠協助協調增建觀光設施，或是富有在地特色的親子遊具等等，立委洪孟楷服務處會勘，並邀請北觀處長張振乾出席，共同商討風箏公園活化的可行性。

防疫創造商機 深坑農會超市「網購夯」

新冠肺炎疫情持續延燒，許多民眾選擇減少出門，這讓賣場、餐廳都受到不少衝擊，不過深坑農會超市因在三年前，就創立了臉書粉專經營起網路團購，使得這波疫情對於農會來說，業績不降反升，同時也因應疫情所需，農會超市更以方便料理的食材商品做為主打。

跨縣市疫調 黃珊珊：會有一點時間差

海軍爆發疫情，出現確診案例跨縣市，疫調通知的SOP，可能有一些時間誤差，外界擔心恐造成疫情防堵上困難。

獨／國際向新北求援 「Yu Ih Hou」寄防疫物資秀國旗

新冠肺炎疫情衝擊全世界，各國防疫物資短缺，新北的姐妹市紛紛寫信向新北求援，新北市決定捐出防疫物資給姐妹市，新北秘書處今以...

自營勞工紓困設門檻 新北：投保薪資不能反映影響程度

勞動部推動自營作業者補助，第一線職業工會受理申請爆量，新北勞工局長陳瑞嘉指出，投保薪資不能完全反映受疫情影響的程度，反而...

新北市防疫旅館開放給金馬澎3離島居民 現有24人入住

金門、馬祖和澎湖已有24名縣民入住新北市的防疫旅館，新北市長侯友宜、金門縣長楊鎮浯今天下午前往探訪。市府表示，3離島民眾...

酷碰券還沒悠遊付 北市議員積極爭取否則被殲滅

新冠病毒疫情衝擊百業，中央預計發放酷碰券振興，採電子支付等方式；北市議會交通委員會多名議員今天聽取悠遊卡公司工作報告後，...

熱門新聞

磐石艦官兵女友據悉確診 台南市預做封城準備

蘭嶼小男生穿傳統丁字褲表演影片遭YouTube下架 國小師怒了

影／確診足跡欠完整 謠言害歸仁市場遭殃

獨／國際向新北求援 「Yu Ih Hou」寄防疫物資秀國旗

夠霸氣！確診者足跡小港郵局讓員工放2周假

誤會大了！自家番茄遭po網滯銷成堆放到爛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。