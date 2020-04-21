憶父親劉炳偉 劉美芳：重情義、廣善緣、造福地方

前台灣省議會議長、前立委劉炳偉今天凌晨在板橋中興醫院過世，享壽67歲，他女兒新北市議員劉美芳今晚在臉書指出，回顧父親一生，重情義、廣善緣、造福地方，留給她最好的典範及回憶。

劉美芳說，她父親在生前對於朋友的真誠及付出，卸下公職數十年後仍有各方朋友常來聚首及敘舊，任省議會議長時對板橋重大建設及發展更是大力推動，父親留下的不只是朋友情誼，新北重大建設裡也有父親爭取的影子。

劉美芳指出，大時代的政治人物，父親曾扮演台灣過去發展的重要人物，做人處事情深義重，堪稱世間楷模典範，也可說不枉此生，除了是她的父親，也是她政治方面最重要的導師。

劉美芳表示，去年父親重病，她花許多時間陪伴，也放棄板橋立委選舉的提名初選，因此換取更多與父親相處的時間，盡一個為人女的孝心，感謝上天給她多一點的時間來陪父親，但天不從人願，父親依然離她遠去。

劉美芳說，感謝父親的好友、長官關心，相信她父親劉炳偉留下最珍貴的資產是「對人真心、對事用心」。